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Из титула супруги Карла III уберут слово «консорт»: что это значит

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Букингемский дворец официально намерен называть Камиллу Паркер-Боулз «королевой», а не «королевой-консортом». Согласно хорошо осведомленным источникам, изменения, скорее всего, произойдут после коронации ее супруга Карла III в начале мая. Что это значит, читайте в материале «Рамблера».

Из титула супруги Карла III уберут слово «консорт»: что это значит
© globallookpress.com

Первым шагом к освобождению титула Камиллы от приставки послужило мероприятие, получившее название «Читальный зал королевы» (в нем уже не использовалось слово «консорт»), которое провела супруга Карла III в конце февраля. Считается, что Придворный циркуляр – официальный отчет о королевских встречах – может вскоре отразить это изменение. Эксперты также обращают внимание на то, что ранее Паркер-Боулз называли консортом сразу после смерти королевы Елизаветы II только для того, чтобы не вводить людей в заблуждение. Теперь же, по прошествии времени, необходимость в этой приставке отпала.

Хорошо осведомленный источник также добавил: «Во дворце бытует мнение, что королева-консорт – это громоздко, и, возможно, Камилле было бы проще называться просто королевой, когда придет время. Читальный зал был признаком грядущих изменений. В конце концов, ее величество – королева».

Некоторые новостные агентства, включая The Times и The Telegraph, уже отказались от приставки «консорт», когда писали о Камилле.

Что уже известно о коронации Карла III

Напомним, что Карл III был провозглашен королем 10 сентября, после кончины Елизаветы II. Согласно свидетельству о смерти, Ее Величество ушла из жизни восьмого сентября в 15:10 по лондонскому времени. Причиной смерти названа «старость».

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