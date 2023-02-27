Из титула супруги Карла III уберут слово «консорт»: что это значит

Букингемский дворец официально намерен называть Камиллу Паркер-Боулз «королевой», а не «королевой-консортом». Согласно хорошо осведомленным источникам, изменения, скорее всего, произойдут после коронации ее супруга Карла III в начале мая. Что это значит, читайте в материале «Рамблера».

Первым шагом к освобождению титула Камиллы от приставки послужило мероприятие, получившее название «Читальный зал королевы» (в нем уже не использовалось слово «консорт»), которое провела супруга Карла III в конце февраля. Считается, что Придворный циркуляр – официальный отчет о королевских встречах – может вскоре отразить это изменение. Эксперты также обращают внимание на то, что ранее Паркер-Боулз называли консортом сразу после смерти королевы Елизаветы II только для того, чтобы не вводить людей в заблуждение. Теперь же, по прошествии времени, необходимость в этой приставке отпала.