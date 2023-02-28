Почему сначала Ленин подписывался именем царя

Вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов, возглавив революционное правительство, начал под документами ставить подпись, которая состояла из его подлинного имени с добавлением фамилии-псевдонима: «Владимир Ульянов (Ленин)». Также долгое время основатель советского государства подписывался «Николай Ленин» или «Н. Ленин», используя «царское» имя.

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Относительно того, откуда Володя Ульянов взял фамилию Ленин, существует множество версий. Самые неординарные из них — от названия сибирской реки Лена или в память о некой любовнице, которую звали Лена. В опровержении данные теории происхождения псевдонима, скорее всего, не нуждаются. Важно другое — человек, которого звали Николай Ленин, действительно существовал.

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Николай Егорович Ленин родился в селе Высоком Ярославской губернии 3 февраля 1827 года. В возрасте 67 лет он вышел на пенсию в чине статского советника, а в 1902 году умер.

У Николая Егоровича остался сын Сергей, с которым была знакома Мария Ильинична, сестра Володи Ульянова. Лично же революционер не знал ни Николая, ни Сергея, но паспорт уроженца Ярославской губернии ему добыть удалось. Как же это получилось сделать? Точно на данный вопрос ответить уже, увы, не получится.

Владимира Ильича не смущало, что человек, которому принадлежали документы, был на 43 года его старше. Такой паспорт вполне подходил для перемещения внутри государства, тем более, что в то время фотографиями удостоверения личности не снабжались. А вот пытаться пересечь государственную границу с данной подделкой Владимир Ильич даже не стал пробовать.

Помимо Сергея у Николая был также младший сын, которого при рождении назвали в честь отца. Николай Ленин-младший был всего на год старше Ульянова. Его-то паспорт революционеру подошёл бы всё-таки больше, но достать его вовремя не удалось.