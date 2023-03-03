Названа причина выселения принца Гарри и Меган Маркл из Фрогморского коттеджа

На днях Карл III попросил младшего сына с невесткой «освободить помещение».

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Британский король принял решение выселить принца Гарри и Меган Маркл из Фрогморского коттеджа из-за книги «Запасной». Как подтвердили газете Mirror многочисленные источники, близкие к Букингемскому дворцу, больше всего Карла III расстроили нелестные отзывы младшего сына о Камилле. В начале января Гарри опубликовал мемуары и дал несколько интервью в их поддержку, в которых назвал мачеху главной «злодейкой» королевской семьи, провоцирующей британскую прессу писать плохо о нём и Меган.

После выхода мемуаров королевская семья предпочла не комментировать их, но выселение Сассекских из коттеджа, похоже, стало своеобразным ответом Карла III на «Запасного». Дом с шестью спальнями в королевском поместье Виндзор подарила Гарри после свадьбы бабушка Елизавета II, и до отъезда в Канаду, а затем переезда в США, супруги жили в нём постоянно, а затем останавливались, когда приезжали в Великобританию.