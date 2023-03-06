Горшенев объяснил разницу между «Королем и Шутом» и «Кино»

Брат вокалиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Алексей объяснил, в чем разница между панк-группой Горшка и рок-группой Виктора Цоя «Кино».
По словам Горшенева, секрет популярности песен «Короля и Шута» кроется в их сказочности. В них не затрагивается быт, а преобладают сказочные сюжеты, в то время как та же «Пачка сигарет» Цоя «отмирает естественным образом», потому что ее посыл стал чужд современной молодежи.
«Не может быть, чтобы мы вдруг забыли о королях и принцессах, о гномах и разбойниках. Это всегда будет интересно», - рассказал он в беседе с «Аргументами и фактами».