Горшенев объяснил разницу между «Королем и Шутом» и «Кино»

По словам Горшенева, секрет популярности песен «Короля и Шута» кроется в их сказочности. В них не затрагивается быт, а преобладают сказочные сюжеты, в то время как та же «Пачка сигарет» Цоя «отмирает естественным образом», потому что ее посыл стал чужд современной молодежи.