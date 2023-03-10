Какие задания выполняли самые красивые советские разведчицы

Для настоящего разведчика недостаточно наличия ума, хитрости, смелости и других подобных качеств, которые есть у многих мужчин.

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Немалым вкладом в этой сфере мы обязаны и женщинам, большинство из которых обладали незаурядными внешними данными.

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Для того, чтобы добыть нужные сведения агенты в юбках умело пользовались не только своим интеллектом, но и красотой.

Ирина Алимова

Бибииран или, как она предпочитала называться, Ирина Алимова родилась в Туркмении. Бибииран мечтала стать врачом, но родители не могли позволить себе содержать дочь. Поэтому Алимовой пришлось довольствоваться сельскохозяйственным техникумом и работой лаборанта. Но все решил случай. Однажды красавицу прямо на улице пригласили сниматься в кино. Благодаря успеху дебютной киноленты Бибииран вскоре оказалась в Ленинграде, где начала обучаться актерскому мастерству.

Однако дальнейшие планы Алимовой перечеркнула Великая Отечественная война. Ирина, едва услышав о нападении Германии, тут же отправилась в военкомат. Брать на фронт ее не хотели. Но актриса призналась в том, что знает несколько языков. Так Алимова оказалась в военной контрразведке. После победы Бибииран предложили стать нелегальной шпионкой. Ирина сразу же согласилась. «Поддельным» мужем Алимовой стал другой известный разведчик, Шамиль Хамзин. Агенты друг другу понравились, поэтому их брак вскоре перестал быть фиктивным. Несколько лет супруги прожили в Японии. За это время они сумели добыть столько информации, что она не уместилась бы и в десятках томов.

Надежда Троян

А уроженка Белоруссии, Надежда Троян, даже умудрилась стать личным врагом Гитлера. В отличие от Ирины Алимовой мечта Надежды о врачебной карьере сбылась. Правда, учебу в медицинском вузе Троян пришлось прервать. Для того, чтобы избежать угона в Германию, девушке необходимо было устроиться на работу. Так Надежда Троян оказалась на торфяном заводе. На предприятии существовала подпольная организация, которая занималась сбором различных разведданных.

Летом 1942 года Надежда Троян подалась в партизаны. В силу пусть и неполного медицинского образования Надежде приходилось исполнять обязанности не только разведчика, но и медсестры. А из-за того, что Троян была необычайно красива, ей зачастую поручали самые ответственные дела. Надежде даже довелось поучаствовать в операции по ликвидации Вильгельма Кубе, комиссара Белорусского округа. В 1943 году Троян была удостоена звания Героя Советского Союза. После войны она все-таки окончила мединститут и впоследствии стала руководителем НИИ санпросвещения.

Маргарита Коненкова

Другая шпионка Маргарита Коненкова (в девичестве Воронцова) сумела очаровать самого Альберта Эйнштейна. Маргарита родилась в интеллигентной семье. Ее отец был известным адвокатом. Окончив гимназию, девушка пошла по стопам родителя и поступила на юридические курсы. С юности Воронцова общалась со многими известными людьми того времени. Среди ее знакомых числились и Есенин, и Рахманинов, и Мейерхольд. В одной из таких компаний судьба и свела ее с будущим мужем, скульптором Сергеем Коненковым. В 1923 году они вдвоем перебрались в Соединенные Штаты. За океаном Маргарита и стала настоящей шпионкой.

Благодаря связям и, конечно, природному обаянию Коненковой удалось познакомиться с Альбертом Эйнштейном. Ученый относился к своей русской подруге с такой нежностью, что в письмах обращался к ней «Альмар» (прозвище, составленное из начальных букв имен Альберт и Маргарита), впрочем, как и она к нему. Однако позже выяснилось, что Коненкова не просто так водила дружбу с Эйштейном: она пыталась получить от него сведения по Манхэттенскому ядерному проекту.

Анна Морозова

Советская разведчица Анна Морозова до войны трудилась обычным бухгалтером в одной из воинских частей Брянщины, которая располагалась на территории аэродрома. Когда Брянскую область оккупировали немцы, Морозова стала трудиться на родной авиабазе, где теперь находились военно-воздушные силы Третьего Рейха, обычной прачкой. Но Анна не просто обстирывала нацистов, она организовала на базе подпольную организацию, в которую вовлекла многих своих коллег. Морозова вместе со своими товарищами передавала сведения о силах противника и проводила различные диверсионные действия. Подпольщики уничтожили более 20 германских самолетов, взорвали 6 эшелонов и 2 склада с боеприпасами.