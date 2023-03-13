Дети принца Гарри получили королевские титулы

Карл III принял решение о том, что его внуки – Арчи и Лилибет – будут называться «принц» и «принцесса».

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Дети британского принца Гарри и его жены Меган Маркл будут отныне известны, как принц и принцесса. Пара уже официально использовала этот титул своей годовалой дочери, когда на днях объявила о её крестинах.

Согласно королевскому протоколу, внуки монарха могут называться принцами и принцессами. Официально о титулах Арчи и Лилибет стало известно в этом месяце, несмотря на не очень хорошие отношения Карла III с сыном. Охлаждение наступило после того, как в январе этого года из печати вышли мемуары Гарри «Запасной», где он выдвинул несколько обвинений против королевской семьи.