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1 час назад

Дети принца Гарри получили королевские титулы

Inc-Newsиещё 1

Карл III принял решение о том, что его внуки – Арчи и Лилибет – будут называться «принц» и «принцесса».

Дети принца Гарри получили королевские титулы
Фото: Inc-NewsInc-News

Дети британского принца Гарри и его жены Меган Маркл будут отныне известны, как принц и принцесса. Пара уже официально использовала этот титул своей годовалой дочери, когда на днях объявила о её крестинах.

Согласно королевскому протоколу, внуки монарха могут называться принцами и принцессами. Официально о титулах Арчи и Лилибет стало известно в этом месяце, несмотря на не очень хорошие отношения Карла III с сыном. Охлаждение наступило после того, как в январе этого года из печати вышли мемуары Гарри «Запасной», где он выдвинул несколько обвинений против королевской семьи.

Тем не менее, король воспользовался патентом, изданным в 1917-м году Георгом V, согласно которому титулы принца или принцессы присваивались внукам государя по мужской линии. Подобное произошло, например, с сестрой Елизаветы II Маргарет, получившей титул принцессы сразу после крещения.

Люди,принц Гарри,
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