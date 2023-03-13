Какие заветы Макаренко остаются актуальными и сегодня

Ровно 125 лет назад, 13 марта 1888 года, родился известный педагог и писатель Антон Семенович Макаренко. Его "Педагогическая поэма" была переведена на 30 языков мира. Это увлекательный рассказ о перевоспитании трудных подростков, и все изложенное - из личного опыта Антона Семеновича, который был заведующим трудовой колонии…

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Из "малины", "воровского притона", как описывал колонию сам Макаренко, ему удалось сделать чуть ли не дом образцового содержания, коммуну с сознательными жильцами, знакомиться с которыми приезжал Максим Горький. При этом у заведующего было всего три метода - воспитание трудом, воздействие коллективом и игра. Плюс еще - собственная педагогическая теория, некоторые положения которой сегодня особенно актуальны. А вы как думаете?

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О бракоделах и родителях-неудачниках

…Отсутствие времени - наиболее распространенная отговорка родителей-неудачников.

Если сын оскорбляет мать, никакой фокус не поможет. Это значит, что вы очень плохо воспитывали вашего сына.

Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость.

Среди нашей педагогической братии процент семейных бракоделов нисколько не меньше, чем у вас.

Об автономной области Венеры

Научить любить, научить узнавать любовь… - это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству. Никакие образовательные экскурсии в автономную область Венеры не помогут этому делу.

Никакие разговоры о "половом" вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут в свое время… Раскрытие тайны, даже самое мудрое, усиливает физиологическую сторону любви…

Мой опыт говорит, что специальное, целеустремленное, так называемое половое воспитание может привести только к печальным результатам. Культура половой жизни есть не начало, а завершение.

О деньгах и преступлениях

Деньги! Из всех изобретений человечества - это изобретение ближе всех стояло к дьяволу.

…В детстве… проходит граница, ниже которой не может пасть человек. Преступление против детей стоит уже ниже границы человечности…

Если вы бьете вашего ребенка, для него это во всяком случае трагедия, или трагедия боли и обиды, или трагедия привычного безразличия и жестокого детского терпения. Но трагедия эта - для ребенка. А вы сами… что вы такое? В самом лучшем случае… вы похожи на обезьяну, воспитывающую своих детенышей.

О матерной ругани

Трудно понять, откуда идет эта глупая и дикая традиция. В старое время матерное слово, может быть, служило своеобразным коррективом к нищенскому словарю…

Когда это (матерное) слово слышит или произносит мальчик, оно приносит с собой и присущее ему половое содержание. …Обнажается половая тайна в самой безобразной, циничной и безнравственной форме.

О детях

Концентрация родительской любви на одном ребенке - страшное заблуждение.

…Как же быть, если остался только один ребенок и другого почему-либо вы родить не можете? Очень просто: возьмите в вашу семью чужого ребенка.