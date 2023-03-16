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2 часа назад

Linkin Park не будет выступать с голограммой умершего вокалиста Честера Беннингтона

Российская Газетаиещё 3

Группа Linkin Park не пойдет по пути посмертной эксплуатации образа погибшего вокалиста команды Честера Беннингтона через голограмму. Об этом сообщает NME со ссылкой на фронтмена коллектива Майка Шиноду.

Linkin Park не будет выступать с голограммой умершего вокалиста
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам музыканта, тема использования голограмм очень деликатна. Шинода привел в пример группу ABBA, которая сейчас применяет голограмму на своих выступлениях. Но для шведского коллектива такой прием - это скорее возможность вернуться к истокам, все солисты живы и здоровы.

Применительно же к Linkin Park музыкант назвал такой ход невозможным.

- У нас есть свои чувства по этому поводу. Для меня это однозначное "нет". Мне это не нравится, - приводят журналисты слова музыканта.

Стоит отметить, что практика голограмм на концертах есть и в России. Например, с голограммой Виктора Цоя выступает группа "Кино". Голограмма Михаила Горшенева появлялась на некоторых концертах группы "Король и Шут".

Люди,Майк Шинода,Михаил Горшенев,Виктор Цой,
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