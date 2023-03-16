Linkin Park не будет выступать с голограммой умершего вокалиста

Группа Linkin Park не пойдет по пути посмертной эксплуатации образа погибшего вокалиста команды Честера Беннингтона через голограмму. Об этом сообщает NME со ссылкой на фронтмена коллектива Майка Шиноду.

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По словам музыканта, тема использования голограмм очень деликатна. Шинода привел в пример группу ABBA, которая сейчас применяет голограмму на своих выступлениях. Но для шведского коллектива такой прием - это скорее возможность вернуться к истокам, все солисты живы и здоровы.

Применительно же к Linkin Park музыкант назвал такой ход невозможным.

- У нас есть свои чувства по этому поводу. Для меня это однозначное "нет". Мне это не нравится, - приводят журналисты слова музыканта.