Что стало с женщиной, у которой Сталин позаимствовал фамилию

Существует множество версий того, почему Иосиф Джугашвили взял псевдоним Сталин.

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Английский историк Симон Себаг-Монтефиоре не исключает, что это произошло благодаря некой Людмиле Сталь, с которой у вождя, несмотря на разницу в возрасте, вероятно, были близкие отношения.

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Темпераментная Сталь

Как пишет Владимир Успенский в своей книге «Тайный советник вождя», Людмила Николаевна (Лея Фроимовна, Раиса или Зельда Павловна) Сталь родилась в 1872 году в Екатеринославе в состоятельной семье. Отец Людмилы, Фроим Абрамович Заславский, был известным фабрикантом, поэтому неудивительно, что она получила прекрасное образование, владела несколькими языками, умела играть на музыкальных инструментах. Однако девушка выбрала революцию. Она вступила в коммунистическую партию еще в 1897 году. Мало кто из революционеров мог похвастать таким стажем! За соответствующую деятельность Сталь регулярно подвергалась арестам и ссылкам.

Именно в ссылке, как утверждает Мариам Ибрагимова, автор издания «Диалог с тайным советником Сталина», Людмила Сталь и познакомилась с Иосифом Джугашвили. Несмотря на то, что Людмила была старше, Сталин основательно увлекся ею. И это неудивительно: Людмила Николаевна была умна, темпераментна и привлекательна. Впрочем, Лазарь Каганович, слова которого приведены в книге Феликса Чуева «140 бесед с Молотовым», утверждал, что ему ничего неизвестно об отношениях Сталь со Сталиным. А если таковые и имели место, то Каганович не видел в этом ничего предосудительного: после смерти первой жены и до женитьбы на Надежде Аллилуевой Иосиф Виссарионович был холостяком и имел право встречаться с кем угодно.

Работа в партии и для партии

Как бы то ни было, вскоре Сталин и Сталь разлучились на целых 10 лет. Все это время, с 1907 по 1917 (по другим данным по 1916) годы, Людмила Николаевна, как и многие революционеры, проживала за границей: во Франции, Англии, Швейцарии. После Февральской революции, как писал в своих мемуарах «Кронштадт и Питер в 1917 году» Ф.Ф. Раскольников (под редакцией Л.М. Суриса), Сталь работала агитатором Петербургского комитета РСДРП (б), а также была членом Президиума Кронштадтского комитета партии и редактором его печатного органа, газеты «Пролетарское дело», являлась членом исполкома Кронштадтского Совета. С октября 1917 года Людмила Сталь была членом Петроградского окружкома РСДРП (б).

Сталь, вернувшаяся из-за границы и взявшаяся за дело с таким рвением, продолжала пользоваться доверием Сталина. Именно ей Иосиф Виссарионович передавал свои труды не только для первого прочтения, но и правки. Тогда еще будущий лидер страны говорил, что Людмила Николаевна помогла ему понять силу и звучность русского языка. Так что, по всей видимости, отношения между революционерами возобновились, хотя, может быть, уже в другой плоскости. Между тем английский историк Симон Себаг-Монтефиоре, автор книги «Сталин: двор красного монарха», не исключает, что свой псевдоним, «Сталин», Джугашвили взял в честь Людмилы Сталь.

Верная помощница

Однако стареющая Людмила Сталь, которой к 1917 году уже было за сорок, не могла соперничать с юной Надеждой Аллилуевой, которая и стала супругой Иосифа Сталина. Тем не менее, если верить Владимиру Суходееву, автору энциклопедии «Сталин», Людмила Николаевна в течение долгих лет оставалась помощницей вождя и его личным секретарем. За свою работу она была удостоена Ордена Ленина. Помимо этого Сталь занималась и другой деятельностью. Известно, что с 1918 года она вела политпросветработу в рядах Красной Армии, работала в Кавказском бюро ЦК РКП (б), Коминтерне, аппарате ЦК РКП (б), Госиздате, занимала должность редактора журнала «Коммунистка».