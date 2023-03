Умер автор суперхита What You Won't Do for Love

14 марта скончался американский музыкант Роберт "Бобби" Хантер Колдуэлл, певец, гитарист, автор песен и актер. Колдуэлл - это в первую очередь трек What You Won't Do for Love с его дебютной пластинки 1978 года Bobby Caldwell, ставшей дважды "платиновой". Бобби исполнял джаз, соул и ар-н-би, его музыка крайне востребована современными рэперами, растаскавшими ее на сэмплы.