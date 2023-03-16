Умер автор суперхита What You Won't Do for Love

14 марта скончался американский музыкант Роберт "Бобби" Хантер Колдуэлл, певец, гитарист, автор песен и актер. Колдуэлл - это в первую очередь трек What You Won't Do for Love с его дебютной пластинки 1978 года Bobby Caldwell, ставшей дважды "платиновой". Бобби исполнял джаз, соул и ар-н-би, его музыка крайне востребована современными рэперами, растаскавшими ее на сэмплы.
Как сообщила в соцсети вдова артиста Мэри, Бобби отошел на 72-м году жизни в своем доме в результате продолжительной болезни - артиста добили серьезные побочные эффекты после приема фторхинолонов.
Роберт Колдуэлл родился на Манхэттене, вырос в Майами. Его мать была агентом по недвижимости, к услугам которой обращался, в частности, Боб Марли - так Боб и Боб познакомились и подружились.
На гитаре и фортепиано играл с двенадцати. Выступал в группе Katmandu. В семнадцать перебрался в Лас-Вегас, оттуда - в Лос-Анджелес. В начале 70-х играл на гитаре у Литтла Ричарда
Бобби написал саундтреки к ряду картин, его музыка звучит в десятках фильмов и сериалов - "Охотник за разумом", "Донни Браско", "Симона", "Сердце в Атлантиде", "Ночь кометы", "Сальса". В последнем Колдуэлл снялся как актер. Плюс Бобби играл Фрэнка Синатру в мюзикле "Возвращение Крысиной стаи".