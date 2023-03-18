Кейт Миддлтон изменила традицию Дня святого Патрика

Кейт Миддлтон умеет удивлять! Королевская особа выбрала неожиданный цвет для празднования своего первого Дня святого Патрика в Ирландской гвардии, присоединившись к принцу Уильяму на ежегодном параде. Принцесса Уэльская была очень элегантна в платье-пальто от Catherine Walker, сшитом на заказ, когда она присоединилась к войскам в казармах Монс в Олдершоте. Миддлтон подобрала к пальто потрясающую шляпку от Jane Taylor с плиссированной отделкой кринолина и добавила изумрудные серьги с бриллиантовыми акцентами.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Она прикрепила к пальто золотую брошь «Трилистник ирландской гвардии», которая была создана в 2000 году и одолжена королевским особам для ежегодного мероприятия. Принцесса продолжила цветовую тему в обуви, представив новый цвет своих любимых замшевых туфель от Gianvito Rossi в оттенке тила. После раздачи трилистников присутствующим, включая талисман ирландских волкодавов, Миддлтон добавила веточку зелени в свой наряд.