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2 часа назад

Кейт Миддлтон изменила традицию Дня святого Патрика

Mainstyle

Кейт Миддлтон умеет удивлять! Королевская особа выбрала неожиданный цвет для празднования своего первого Дня святого Патрика в Ирландской гвардии, присоединившись к принцу Уильяму на ежегодном параде. Принцесса Уэльская была очень элегантна в платье-пальто от Catherine Walker, сшитом на заказ, когда она присоединилась к войскам в казармах Монс в Олдершоте. Миддлтон подобрала к пальто потрясающую шляпку от Jane Taylor с плиссированной отделкой кринолина и добавила изумрудные серьги с бриллиантовыми акцентами.

Кейт Миддлтон изменила традицию Дня святого Патрика
Фото: MainstyleMainstyle

Она прикрепила к пальто золотую брошь «Трилистник ирландской гвардии», которая была создана в 2000 году и одолжена королевским особам для ежегодного мероприятия. Принцесса продолжила цветовую тему в обуви, представив новый цвет своих любимых замшевых туфель от Gianvito Rossi в оттенке тила. После раздачи трилистников присутствующим, включая талисман ирландских волкодавов, Миддлтон добавила веточку зелени в свой наряд.

Королевская особа отошла от зелёного цвета только во второй раз. До этого, в 2015 году, будучи беременной принцессой Шарлоттой, Кейт надела коричневое пальто и подходящую шляпу. После сегодняшнего парада принц и принцесса Уэльские присоединились к солдатам внутри здания для дружеской беседы за пинтой пива. Они подняли королевский тост за великий праздник.

Люди,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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