106-летний ветеран раскрыл нехитрые секреты долголетия

106-летний ветеран Второй мировой войны Билл Монфорт, проживающий в городе Тампа, штат Флорида, США, раскрыл свои нехитрые секреты долгой жизни. Об этом сообщает Fox 13 News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина отметил 106-й день рождения в декабре 2022 года. По словам лечащего врача Монфорта, Анжелы Росс-Джонсон, он дожил до преклонного возраста благодаря хорошей генетике.

«Он очень хорошо соображает», — утверждает она.

Сам Монфорт назвал главными секретами долгой жизни здоровое питание и хорошее чувство юмора. Помимо этого, как считает мужчина, своим долголетием он также обязан близкому общению с людьми. Монфорт признался, что любит людей и больше всего в жизни ценит отношения.

Мужчина родился в 1916 году и жил на ферме. За годы его жизни в США сменилось 19 президентов, а с одним из них — 39-м президентом Джимми Картером — Монфорт был знаком лично.

«Я познакомился с ним, когда ему было около 11 лет, и больше не видел его, пока он не стал баллотироваться в президенты», — рассказывает он.

Во время Второй мировой войны мужчина отправился служить на флот и был радистом. Он пережил атаки японских камикадзе и был первым на своем корабле, кто узнал о нападении на Перл-Харбор.