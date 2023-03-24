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33 минуты назад

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен нарушили молчание после слухов о разводе

Газета.Ru

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен нарушили молчание после слухов о разводе. Об этом сообщает Daily Mail.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен нарушили молчание после слухов о разводе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Французское издание Royauté написало о том, что князь Альбер II и княгиня Шарлен решили расторгнуть брак. Однако представители княжеской четы Монако поспешили опровергнуть «злонамеренные сплетни» об их разводе. «Пожалуйста, не обращайте внимания на эту статью, которая совершенно необоснованна», — заявили во дворце.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен женаты более 11 лет. 1 июля 2011 года они официально узаконили свои отношения, а на следующий день обвенчались. В декабре 2014-го у супругов родилась двойня — принц Жак и принцесса Габриэлла.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что князь Монако Альбер II появился на публике с княгиней Шарлен после перенесенного коронавируса.

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