Американка рассказала, как ей живется с идеальной памятью

В США живет Джилл Прайс – она утверждает, что помнит любую мелочь из своей жизни, которая случалась с женщиной после 14 лет. Ее историей заинтересовался портал LADBible.

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Джилл считает, что ее память стала феноменальной после переезда из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это сильно отразилось на состоянии Прайс.

Свою память Джилл даром не считает. Ведь она помнит не только хорошее, но и все неприятное, что когда-либо с ней случалось – плохие свидания, обиды в школе, даже неудачно выбранные прически и наряды.

«Когда я впервые пошла к врачам, они сказали: «О, ты, наверно, хорошо училась в школе». Нет, я ненавидела школу», — рассказывает американка.