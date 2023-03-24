Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
3 минуты назад

Американка рассказала, как ей живется с идеальной памятью

Мира Маркина

В США живет Джилл Прайс – она утверждает, что помнит любую мелочь из своей жизни, которая случалась с женщиной после 14 лет. Ее историей заинтересовался портал LADBible.

Американка рассказала, как ей живется с идеальной памятью
Фото: UnsplashUnsplash

Джилл считает, что ее память стала феноменальной после переезда из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это сильно отразилось на состоянии Прайс.

Свою память Джилл даром не считает. Ведь она помнит не только хорошее, но и все неприятное, что когда-либо с ней случалось – плохие свидания, обиды в школе, даже неудачно выбранные прически и наряды.

«Когда я впервые пошла к врачам, они сказали: «О, ты, наверно, хорошо училась в школе». Нет, я ненавидела школу», — рассказывает американка.

Мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

Способности Джилл Прайс изучают в Калифорнийском университете с 2000 года. Американка написала книгу («Женщина, которая не может забыть: необыкновенная история жизни с самой замечательной памятью, известной науке»), но о своей жизни предпочитает особо не распространяться.

Ранее «Рамблер» рассказывал, где находится самая глубокая пещера в России.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий