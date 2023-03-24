Американка рассказала, как ей живется с идеальной памятью

В США живет Джилл Прайс – она утверждает, что помнит любую мелочь из своей жизни, которая случалась с женщиной после 14 лет. Ее историей заинтересовался портал LADBible.
Джилл считает, что ее память стала феноменальной после переезда из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это сильно отразилось на состоянии Прайс.
Свою память Джилл даром не считает. Ведь она помнит не только хорошее, но и все неприятное, что когда-либо с ней случалось – плохие свидания, обиды в школе, даже неудачно выбранные прически и наряды.
«Когда я впервые пошла к врачам, они сказали: «О, ты, наверно, хорошо училась в школе». Нет, я ненавидела школу», — рассказывает американка.
Способности Джилл Прайс изучают в Калифорнийском университете с 2000 года. Американка написала книгу («Женщина, которая не может забыть: необыкновенная история жизни с самой замечательной памятью, известной науке»), но о своей жизни предпочитает особо не распространяться.
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