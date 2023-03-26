Князь Монако Альбер II появился на благотворительном балу вместе с сестрой

Князь Монако Альбер II появился на благотворительном Балу роз без своей супруги княгини Шарлен, но с сестрой, принцессой Каролиной Ганноверской. Об этом сообщает Daily Mail.

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Князь появился на публике в классическом смокинге с галстуком-бабочкой, в то время как его сестра выбрала для вечера серебристое вечернее платье с малиновой оторочкой.

В прошлом году спутницей князя Альбера II также была его сестра, а не супруга.

В пятницу, 24 марта, княгиня Шарлен появилась в Милане — и публика заметила, что у нее отсутствует обручальное кольцо, после чего французское издание Royauté сообщило, что князь Альбер II и княгиня Шарлен решили расторгнуть брак. Однако днем позже на мероприятии в Монте-Карло на вручении премии «Женщина года» супруги появились вместе, и кольцо оказалось на месте.