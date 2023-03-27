Китаец побил рекорд по скорости сборки кубика Рубика

Соревнования по решению кубика Рубика на время проводятся ежегодно. В этот раз рекорд побил 9-летний школьник из Китая по имени Йихэн Ван, об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Мальчик собрал кубик всего за 4,69 минуты. Второе место разделили между собой предыдущие рекордсмены — американец Макс Парк и поляк Тимон Коласински. Их результат составил 4,86 минуты.

Отметим, что соревнование проходило в Куала-Лумпуре, Малайзия. Каждый участник собирает кубик несколько раз, после чего выводится среднее арифметическое его результатов. Так, Ван собрал кубик Рубика пять раз за следующие отрезки времени: 4,35 минуты, 3,90 минуты, 4,41 минуты, 5,31 минуты и 6,16 минуты.