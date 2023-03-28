Масштабная и противоречивая личность: 155 лет назад родился Горький

155 лет назад родился Алексей Пешков. Под псевдонимом Максим Горький он станет ключевой фигурой русского серебряного века. О жизни и творчестве писателя, публициста, общественного деятеля и философа, – в материале корреспондента «МИР 24» Анна Парпура.

Фото: Мир24 Мир24

В доме, где Горький провел последние годы жизни, все так, будто хозяин недавно вышел из кабинета. На столе, кроме личных вещей, рукопись неоконченного романа «Жизнь Клима Самгина» – главного в жизни писателя

Видео дня

«С девяти часов утра до двух часов дня – это писательский труд за этим столом. Он выше обычного, потому что из-за болезни легких врачи не разрешали ему наклоняться. Потом он правил рукописи молодых писателей и отвечал на многочисленные письма», – рассказала экскурсовод – исследователь Музей А. М. Горького ИМЛИ РАН Юлия Булховитинова.

Свою библиотеку Горький собирал всю жизнь. Философия, история, народное творчество – больше 10 тысяч томов обо всем. Именно книги сделали из нижегородского мальчишки с двумя классами образования одного из самых эрудированных людей своего времени. Кроме литературы, у Алеши Пешкова были свои университеты – люди вокруг. Так, обитатели ночлежки, которая находилась неподалеку, стали прототипами героев пьесы «На дне».

«Он приходил узнавать, смотреть. Все было любопытно. И как он пишет сам в повести «В людях», «хоть в ту пору мне и жилось горько, но в жизни, окружавшей меня, было много интересного, дорогого мне», – отметила Заведующая филиалом Музей детства А.М.Горького «Домик Каширина» Наталья Крашенинникова.

В 1892 году Алексей Пешков взял имя умершего отца. А фамилия была такой же, как вся его жизнь.

В этом номере газеты «Кавказ» вышел первый рассказ 24-летнего Максима Горького «Макар Чудра». Газета была местечковой, и публикация славы писателю не принесла. Настоящая известность пришла к писателю в 1895 году, когда на страницах «Самарской газеты» вышел его рассказ «Старуха Изергиль». Первый же сборник «Очерки и рассказы» выходит сумасшедшим по тем временам тиражом 3,5 тысячи экземпляров. О жизни низших слоев общества писали и раньше, но именно босяк Горького тронул всех.

«Он отверженный не потому, что его отвергли, а потому, что он считает возможным отвергнуть весь мир. Гордый человек. Потом в пьесе «На дне» мы услышим эти слова в другом несколько варианте: «Человек – это звучит гордо»? – отметила заведующая отделом изучения и издания творчества А.М. Горького ИМЛИ РАН, кандидат филологических наук Анастасия Плотникова.

Гордость и смелость в характере и самого Горького. Он не боялся критиковать власть. Из-за этого дважды был вынужден иммигрировать. В первый раз до 1917 года. Второй раз – после. Писатель, которого объявили «буревестником революции» и создателем литературного соцреализма, начал публично осуждать советское правительство. «Называет Ленина и его сторонников странными экспериментаторами, которые, строя новый мир, совершают между собой непонятный эксперимент, который неизвестно к чему приведет», – указала кандидат филологических наук Анастасия Плотникова. На родину вернулся восемь лет спустя по настоянию Сталина. Писателя, чье имя тогда носили парки, театры, заводы и даже его родной город, несли на руках. В архиве Института мировой литературы имени Горького хранят необычный проездной, который подарили автору.

«Удостоверение Горького на право бесплатного проезда по всем железнодорожным и водным путям СССР», – сказала заведующая архивом А.М. Горького ИМЛИ РАН, кандидат филологических наук Елена Матевосян.