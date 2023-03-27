Вирусное фото папы римского в стильном пуховике оказалось фейком

Отмечается, что снимок главы Ватикана в традиционном головном уборе — пилеолусе — и объемной белой куртке с капюшоном, поверх который надет крест, появилось на портале Reddit. Затем кадр начал распространятся в Twitter, где многие пользователи, в том числе известные личности, поверили в его подлинность. Среди них — модель и телеведущая Крисси Тейген.