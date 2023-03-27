Вирусное фото папы римского в стильном пуховике оказалось фейком

Вирусное фото папы римского Франциска в стильном пуховике оказалось фейком. Соответствующий материал приводит Forbes.
Отмечается, что снимок главы Ватикана в традиционном головном уборе — пилеолусе — и объемной белой куртке с капюшоном, поверх который надет крест, появилось на портале Reddit. Затем кадр начал распространятся в Twitter, где многие пользователи, в том числе известные личности, поверили в его подлинность. Среди них — модель и телеведущая Крисси Тейген.
«Я решила, что пуховик папы настоящий, ни на секунду не задумавшись. Я не выживу в мире технологий будущего», — заявила она.
Блогер Ян Майлз Чеонг назвал папу иконой моды. В то же время профессор Джорджтаунского университета, политолог Дон Мойнихан поинтересовался, как будет называться бренд понтифика.
Впоследствии стало известно, что это фото было создано с помощью нейросети Midjourney. Юзеры обратили внимание на странную форму руки главы Римско-католической церкви, при создании которой у искусственного интеллекта возникли трудности.