Бельгийский ученый покончил с собой после двух месяцев общения с нейросетью
В Бельгии исследователь покончил с собой после того, как два месяца общался с нейросетью о защите окружающей среды через ChatGPT. Об этом сообщает La Libre.
Супруга ученого рассказала, что последние два года ее муж активно исследовал вопрос глобального потепления. Со слов женщины, у исследователя появилась навязчивая мысль о неминуемой экологической катастрофе. В разговоре с женой мужчина поделился страхом, что он не видит выхода из проблемы глобального потепления.
"Он возлагал все свои надежды на технологии и искусственный интеллект, чтобы решить ее", — поделилась женщина.
Спустя шесть недель "переговоров" с чат-ботом бельгиец покончил с собой. Жена погибшего уверена, что, если бы не искусственный интеллект, ее супруг не принял бы решение о суициде.
Ранее разработчик программного обеспечения Йо Кхэн Мэн создал специальный клиент ChatGPT для операционной системы MS-DOS и успешно запустил его на компьютере 1984 года выпуска.