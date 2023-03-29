Ученый покончил с собой после двух месяцев общения с нейросетью

В Бельгии исследователь покончил с собой после того, как два месяца общался с нейросетью о защите окружающей среды через ChatGPT. Об этом сообщает La Libre.

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Супруга ученого рассказала, что последние два года ее муж активно исследовал вопрос глобального потепления. Со слов женщины, у исследователя появилась навязчивая мысль о неминуемой экологической катастрофе. В разговоре с женой мужчина поделился страхом, что он не видит выхода из проблемы глобального потепления.

"Он возлагал все свои надежды на технологии и искусственный интеллект, чтобы решить ее", — поделилась женщина.

Спустя шесть недель "переговоров" с чат-ботом бельгиец покончил с собой. Жена погибшего уверена, что, если бы не искусственный интеллект, ее супруг не принял бы решение о суициде.