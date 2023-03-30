$76.45+0.1482.39-0.75

Мужчина с пересаженным пенисом рассказал о жизни через семь лет после операции

1

Американец, потерявший пенис из-за рака, получил донорский орган, который полностью функционирует. Спустя семь лет после операции мужчина поделился с США, которому сделали подобную операцию.

Как живет мужчина с пересаженным половым органом спустя 7 лет
© Lenta.ru

В 2012 году 59-летнему Томасу Мэннингу диагностировали рак полового члена. Он явился в больницу с жалобами на жжение во время мочеиспускания, которое появилось после травмы: он упал и уронил на свои гениталии 60-килограммовую коробку. Доктора сообщили, что Томасу поможет операция, однако за три дня до вмешательства хирург объявил мужчине, что причина его симптомов — рак. Рак полового члена — редкое заболевание, и единственный способ спасти пациента — ампутация пениса.

Видео дня

Мэннинг был вынужден согласиться на операцию, однако сразу после пробуждения в палате начал требовать пересадить ему новый половой член.

После этого мужчина пережил еще несколько серьезных операций, которые должны были подтвердить, что в его теле не осталось раковых клеток. Доктора продолжали обследовать его следующие четыре года, чтобы отследить возможный рецидив. Все эти четыре года Мэннинг говорил о пересадке пениса.

Больше всего мужчина страдал от катетера для мочеиспускания и невозможности начать романтические отношения.

В 2016 году врач Мэннинга позвонил пациенту. Он спросил, по-прежнему ли мужчину интересует трансплантация пениса, и предложил операцию. Мэннинг сразу согласился. После нескольких месяцев тестов и анализов медики назначили дату. Пересадка длилась 16 часов.

Мужчина признался, что, хотя орган отличается от оригинала, он ощущался как его собственный с первых дней после операции. Пересаженный Мэннингу половой член полностью функционирует и обеспечивает мочеиспускание, эрекцию, оргазм и эякуляцию.

Мэннингу приходится принимать большое количество медикаментов, но в остальном он не испытывает проблем из-за трансплантата. Мужчина признается, что несмотря на хирургическое вмешательство и психологический дискомфорт, теперь он чувствует себя «целым» и не жалеет о пересадке. После операции он снова начал ходить на свидания и заниматься сексом.

Ранее сообщалось о мужчине, которому случайно ампутировали пенис. Доктора ошибочно диагностировали пациенту рак и узнали о своем промахе лишь после исследования удаленных тканей.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий