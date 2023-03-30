Как живет мужчина с пересаженным половым органом спустя 7 лет

Американец, потерявший пенис из-за рака, получил донорский орган, который полностью функционирует. Спустя семь лет после операции мужчина поделился с США, которому сделали подобную операцию.

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В 2012 году 59-летнему Томасу Мэннингу диагностировали рак полового члена. Он явился в больницу с жалобами на жжение во время мочеиспускания, которое появилось после травмы: он упал и уронил на свои гениталии 60-килограммовую коробку. Доктора сообщили, что Томасу поможет операция, однако за три дня до вмешательства хирург объявил мужчине, что причина его симптомов — рак. Рак полового члена — редкое заболевание, и единственный способ спасти пациента — ампутация пениса.

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Мэннинг был вынужден согласиться на операцию, однако сразу после пробуждения в палате начал требовать пересадить ему новый половой член.

После этого мужчина пережил еще несколько серьезных операций, которые должны были подтвердить, что в его теле не осталось раковых клеток. Доктора продолжали обследовать его следующие четыре года, чтобы отследить возможный рецидив. Все эти четыре года Мэннинг говорил о пересадке пениса.

Больше всего мужчина страдал от катетера для мочеиспускания и невозможности начать романтические отношения.

В 2016 году врач Мэннинга позвонил пациенту. Он спросил, по-прежнему ли мужчину интересует трансплантация пениса, и предложил операцию. Мэннинг сразу согласился. После нескольких месяцев тестов и анализов медики назначили дату. Пересадка длилась 16 часов.

Мужчина признался, что, хотя орган отличается от оригинала, он ощущался как его собственный с первых дней после операции. Пересаженный Мэннингу половой член полностью функционирует и обеспечивает мочеиспускание, эрекцию, оргазм и эякуляцию.

Мэннингу приходится принимать большое количество медикаментов, но в остальном он не испытывает проблем из-за трансплантата. Мужчина признается, что несмотря на хирургическое вмешательство и психологический дискомфорт, теперь он чувствует себя «целым» и не жалеет о пересадке. После операции он снова начал ходить на свидания и заниматься сексом.