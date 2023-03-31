Четырехлетний мальчик попал в Книгу рекордов Гиннесса

Четырехлетний Саид Рашид Аль-Мхэйри, живущий в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный автор в мире, опубликовавший книгу. Об этом сообщается на сайте организации. Что известно о ребенке и его творчестве, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Guinness World Records Limited Guinness World Records Limited

Рекорд зафиксировали после того, как детскую книгу «Слон Саид и медведь» купили более тысячи раз. На образовательном портале Rainbow Chimney, которым управляет семья мальчика, сказано, что в наличии сейчас нет ни одного экземпляра сказки о доброте и неожиданной дружбе между двумя животными. Вот как сюжетную линию произведения описал сам автор:

Видео дня

«У слона был пикник, и он увидел белого медведя. Он думал, что медведь собирается его съесть. Тогда слон проявил доброту и сказал: "Давай устроим пикник вместе"! Так они подружились».

Отмечается, что на написание книги Саида вдохновила его старшая сестра Аль-Даби. Ранее она носила звание самого молодого автора в мире, опубликовавшего двуязычную книгу. Также она поставила рекорд как самый молодой автор серии двуязычных книг в возрасте восьми лет.

Под руководством матери и сестры Саид научился писать и вскоре начал придумывать оригинальные истории. Он любит описывать персонажей своей книги, рисовать их и читать свою историю вслух родителям и друзьям в школе.

«Я счастлив и горжусь тем, что сделал что-то хорошее, как моя сестра Аль-Даби! Я люблю, когда мои друзья тоже радуются за меня», — признается мальчик.

Сейчас Аль-Даби с Саидом работают над новыми произведениями, а родители рекордсменов заявляют: «Аль-Даби — вдохновляющая девочка, и Саид пошел по ее стопам. Его рекорд подтверждает, что все рождаются с талантом».