Умер сооснователь группы LFO Брайан «Бризз» Гиллис

На 48-м году жизни умер сооснователь американской группы LFO Брайан «Бризз» Гиллис. Об этом сообщает ET.

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О кончине музыканта сообщил вокалист коллектива Брэд Фишетти. Он добавил, что не знает о причинах смерти Гиллиса.

«Каждая история состоит из глав. Некоторые развиваются естественным образом. Некоторые приходится вырезать в уме. Первые две главы истории LFO вчера потеряли главного героя. Если вы смотрели прямую трансляцию LFO или видели, как мы с группой играем вживую, вы знаете, что Брайан значил для LFO. Если бы не его тяжелая работа и самоотверженность в первые дни существования группы, первых двух глав, LFO, которого вы знали и, надеюсь, полюбили, не существовало бы», — написал Фишетти.