Группа Metallica выпустила песню "72 Seasons" с одноименного альбома
Американская метал-группа Metallica представила заглавную песню с предстоящего альбома «72 Seasons». Композиция стала четвертым синглом, выпущенным в поддержку пластинки. На официальном канале Metallica в YouTube также появился клип на «72 Seasons».
Одноименный альбом станет первым логплеем коллектива за семь лет. Всего в него вошли 12 песен, релиз «72 Seasons» назначен на 14 апреля.
До этого Metallica поделилась клипами на «Lux Æterna», «Screaming Suicide» и «If Darkness Had a Son». Все четыре ролика снял режиссер и фотограф Тимоти Сачченти, прежде работавший с группами Depeche Mode, Korn, Franz Ferdinand, Run the Jewels, Blonde Redhead, Animal Collective и другими музыкантами.