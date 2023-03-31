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Группа Metallica выпустила песню "72 Seasons" с одноименного альбома

Американская метал-группа Metallica представила заглавную песню с предстоящего альбома «72 Seasons». Композиция стала четвертым синглом, выпущенным в поддержку пластинки. На официальном канале Metallica в YouTube также появился клип на «72 Seasons».

Группа Metallica выпустила песню "72 Seasons" с одноименного альбома
© Газета.Ru

Одноименный альбом станет первым логплеем коллектива за семь лет. Всего в него вошли 12 песен, релиз «72 Seasons» назначен на 14 апреля.

До этого Metallica поделилась клипами на «Lux Æterna», «Screaming Suicide» и «If Darkness Had a Son». Все четыре ролика снял режиссер и фотограф Тимоти Сачченти, прежде работавший с группами Depeche Mode, Korn, Franz Ferdinand, Run the Jewels, Blonde Redhead, Animal Collective и другими музыкантами.

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