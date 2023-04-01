Как девушка из бедной семьи стала знаменитым коллекционером

Огромную коллекцию австралийской миллиардерши Хайди Хортен, в которую вошли украшения брендов Bulgari, Cartier и Van Cleef & Arpels, решили распродать на аукционе Christie’s. По предварительным оценкам, выручка может составить более 122 миллионов фунтов стерлингов (12 миллиардов рублей). Эти деньги направят на содержание музея современного искусства, который Хортен открыла незадолго до своей смерти в 2022 году. Как удачный брак перевернул жизнь девушки из простой семьи и привел к созданию одной из самых впечатляющих частных коллекций в мире — в материале «Ленты.ру».

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Хайди Елинек появилась на свет в разгар Второй мировой войны в семье венского гравера. В юности Хайди не могла и предположить, насколько ее судьба будет связана с профессией отца, который наносил рисунки и надписи на разные изделия — в том числе ювелирные. И проявление этой связи не заставило себя долго ждать: яркая история австрийской девушки началась, когда ей было 19 лет.

В 1959 году красавица с выразительными голубыми глазами случайно завела разговор с незнакомцем в баре отеля, расположенного на территории аристократического курорта Фельден-ам-Вертерзе. Собеседник оказался богатым предпринимателем Гельмутом Хортеном, который владел универмагами Horten AG и был на 32 года старше нее. В молодости потомок купеческой семьи выучился на торговца текстилем, но сколотил свой капитал за счет насильственного вытеснения евреев из разных сфер деятельности, процветавшего в 1930-1940-е в странах гитлеровской коалиции.

Сеть магазинов Хортена была четвертой по величине в Германии, но у Horten AG, в отличие от конкурентов, был единственный и полноправный владелец

Внезапно закрутившийся роман растянулся на семь лет, но в конце концов пришел к логическому продолжению: в 1966 году влюбленные поженились. В качестве свадебного подарка Хортен выбрал для невесты крупный голубой бриллиант Blue Wittelsbacher весом 35 карат, который до Первой мировой войны украшал корону Баварского королевства. Новоиспеченный муж не скупился на подарки: он осыпал жену драгоценностями и дорогими тканями — бархатом и шелками.

Супругов объединяла любовь не только друг к другу, но и к искусству. За четыре года чета Хортен собрала коллекцию картин общей стоимостью в миллиард долларов

Семейное счастье оборвалось в 1987 году, когда Гельмут скончался. Помимо картин и недвижимости бизнесмен оставил жене вырученное от продажи сети Horten AG состояние в миллиард долларов. Этого Хайди хватало, чтобы продолжить заниматься любимым хобби — коллекционированием. Кроме того, она стала управлять «Фондом Гельмута Хортена», который поддерживал медицинские исследовательские учреждения Австрии и Швейцарии, а также спортивные организации, развлекательные мероприятия и даже зоопарк.

Сокровищница Хортен

В 1994 году Хайди вновь вышла замуж за миллиардера — ее избранником стал француз Жан-Марк Шарм, оптовый торговец цветами. Свадьба проходила в элитном частном клубе Лайфорд-Кей на западной окраине острова Нью-Провиденс на Багамах. На территории курорта с обслуживанием мирового класса располагалась охраняемая гавань на 74 яхты, а также изысканные развлечения — например, 18-луночное поле для гольфа и многочисленные виды спорта на воде.

Хайди взяла фамилию второго мужа. Всякий раз, когда в свете ее называли Хортен, она выражала откровенное недовольство, угрожая адвокатом и судебными разбирательствами. Истинная причина такой реакции на фамилию Хортен осталась неизвестной — Хайди не вела активную публичную жизнь и предпочитала держать личное в тайне.

Новый супруг не препятствовал ее увлечению — напротив, теперь Хайди принялась еще активнее скупать ценные картины. В 1996 году всего за одну неделю она потратила 22 миллиона долларов (99 миллионов рублей по курсу 1996 года) на торгах в одном из старейших в мире аукционных домов Sotheby's. Тогда по совету подруги, бывшего управляющего директора Sotheby's Austria Агнес Хусслейн-Арко, она анонимно приобрела 30 работ знаменитых художников.

Так появилась одна из самых впечатляющих частных коллекций, куда вошли не только шедевры живописи, но и творения французской высокой моды

Помимо изобразительного искусства Хайди питала слабость к ювелирным украшениям, которые с детства мелькали перед ее глазами благодаря отцовской работе. Так, на одном из аукционов она пополнила свою коллекцию самой дорогой жемчужиной в мире, которая в свое время принадлежала королеве Франции Марии-Антуанетте. На момент покупки ее стоимость составила 36 миллионов долларов (2,3 миллиарда рублей по курсу 2018 года). Помимо этого, миллиардерша обзавелась жемчужным колье за 2,3 миллиона долларов (150,6 миллиона рублей).

Хайди всегда оставалась верна своему вкусу. Она научилась выбирать исключительно те украшения, которые не потеряют в цене вне зависимости от времени и модных тенденций, особое предпочтение отдавала ювелирным изделиям с крупными камнями. В ее коллекцию вошли в том числе драгоценности с редкими цветными бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами, созданные в 1960-е годы итальянской компанией Bulgari.

Сокровища не пылились в шкатулках. Например, брошь в виде трех бутонов роз цвета фуксии с бриллиантами и рубином, принадлежавшую актрисе Катарине Шратт, любовнице императора Франца Иосифа I, Хайди надевала с костюмом глубокого красного оттенка. А жемчужное колье регулярно красовалось на ее шее, дополняя блестящий розовый или коралловый костюм.

В основном миллиардерша появлялась на публике в классических нарядах, подчеркивающих ее фигуру. Но главное — она демонстрировала свою слабость к украшениям и не стеснялась надевать несколько изделий одновременно: золотые кольца с большими камнями, броши, жемчужные колье, браслеты и серьги.

Второй брак Хайди и Жана-Марка распался спустя четыре года, и коллекционерка снова начала называть себя Хортен. После развода грамотные юристы помогли ей увеличить и без того огромное состояние

Яхта магического цвета

Хайди не спешила выходить замуж в третий раз и предпочла просто наслаждаться роскошной жизнью. Вероятно, именно поэтому ее последующая связь с британским банкиром Джонатаном Беваном — финансовым советником медиамагната Роберта Максвелла — не закончилась браком. Хортен начала охотнее посещать светские мероприятия у соседей, среди которых была семья Порше, проводила время то в своей резиденции на Багамах, то в шикарном пентхаусе в Вене.

Но больше всего она любила путешествовать на почти 100-метровой яхте «Каринтия VII», названной в честь озерного района Австрии, где познакомились Хортены. Тогда эта лодка входила в десятку крупнейших частных судов мира. Ходили слухи, что дизайн и планировку яхты разработала сама миллиардерша. Проект, воплощенный лондонским дизайнером Тимом Хейвудом и немецкой судостроительной компанией Lürssen, еще долго впечатлял журналистов. Фотографии корабля появлялись в прессе чаще, чем его владелицы.

В массивном синем корпусе с белоснежной надстройкой соединились самые передовые идеи в области техники и дизайна 2000-х годов. Одной из особенностей экстерьера яхты стали темные стекла в черных рамах, создающие иллюзию отсутствия окон на главной палубе. В действительности окна были сделаны из пуленепробиваемого стекла и гарантировали пассажирам не только безопасность, но и конфиденциальность.

На борту имелись восемь кают, рассчитанных на 14 гостей. Для хозяйки предназначалась отдельная каюта со спальней и рабочим кабинетом. На нижней и верхней палубах располагались современный оздоровительный спа-центр, салон красоты, джакузи и смотровая площадка. Для экскурсий на берег в трюмном гараже у Хортен стоял автомобиль Bentley, а на палубе — вертолет. Несмотря на внушительные размеры, оснащенный четырьмя высокооборотными двигателями корабль мог разгоняться до 46 километров в час.

Дворец Гесс-Хортен

В конце 2015 года года 74-летняя Хайди Хортен все же снова вступила в брак. Третьим мужем миллиардерши стал человек, с которым она была знакома на протяжении последних 20 лет. Аристократ Карл Антон Гесс происходил из дворянского рода фон Гесс. В СМИ писали, что если бы в Австрии еще существовали дворянские титулы, то он был бы графом. Жених был на десять лет моложе пожилой невесты. Несмотря на возраст, пара решила соблюсти классические свадебные традиции: Хортен и Гесс обвенчались и, по сообщениям местных СМИ, провели медовый месяц на ее роскошной яхте.

Долгие годы коллекция произведений искусства Хайди Гесс-Хортен оставалась секретом, получить доступ к которому мечтали все арт-дилеры и кураторы выставок. Наконец в 2018 году она решилась поделиться шедеврами с миром. В венском Музее Леопольда была организована выставка с импульсивным названием «Вау! Коллекция Хайди Хортен». Это была самая посещаемая экспозиция за всю историю музея.

Популярность выставки породила особое внимание к личности Хайди Хортен: активно обсуждалось, откуда у нее взялись деньги на покупку столь дорогих произведений мирового искусства. Пользователи сети вспоминали первого супруга Хайди и обвиняли его в наживе на человеческом несчастье, поощряемом нацистским государством.

$3 млрд — в такую сумму оценил Forbes состояние Хайди Хортен в мае 2020 года

Но, как и прежде, Хайди Хортен мало волновали домыслы и публичная жизнь. Вдохновившись успехом первой выставки, она решила открыть свою коллекцию для широкой аудитории уже в собственной галерее. Таким образом миллиардерша загорелась новой идеей — основать музей. Для этого она выкупила двухэтажный исторический особняк в центре Вены, в котором прежде находился Австрийский государственный музей оперы.

После масштабной реконструкции, которую осуществила компания Next Enterprise Architects Vienna в 2020 году, здание получило новое название — дворец Гесс-Хортен. Особняк включал в себя целых три этажа галерейной площади и пристроенный цокольный этаж. Внутри музея расположились выставочные уровни с лестницами, чайная комната, терраса и свободный выход в сад скульптур, размещенный на площади перед зданием.

«Мы наблюдаем огромный интерес к коллекции, охватывающей более чем столетний период истории искусства. Коллекции такой глубины нет ни в одном другом австрийском музее. Это любопытство, прежде всего со стороны молодых людей, я хотела бы поощрять», — рассказывала Хортен.