Как Сибирская амазонка отомстила за Каддафи

В 2013 году история одиозной студентки из Новосибирска потрясла весь мир. Влюблённая в того самого Муаммара Каддафи сибирячка в одиночку отправилась в разрываемую гражданской войной Ливию. Там она охмурила, а после жестоко убила командира повстанцев.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Расправа над офицером спровоцировала вооружённое нападение на посольство РФ в Ливии, дипмиссию пришлось экстренно эвакуировать. Девушку арестовали и бросили в ливийскую тюрьму. С тех пор о её судьбе почти ничего не известно. Эта мрачная история горячей страсти и холодной мести — в материале «Секрета фирмы».

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Главная героиня событий — «Сибирская амазонка», как прозвали девушку в Сети, Екатерина Устюжанинова. Хотя сибирячкой её можно назвать с натяжкой: девушка родилась 16 декабря 1988 года во Владивостоке, там же и выросла. В Новосибирск Катя переехала уже совершеннолетней, в 2007 году. В сибирском городе она поступила в престижный местный вуз, на факультет иностранных языков НГУ. Однако с учёбой у Кати не сложилось. Недолго проучившись на «языках», она отчислилась, затем снова поступила в тот же вуз — на истфак. С исторического ушла в академ, но из него уже не вернулась.

Параллельно с учёбой Екатерина стала заниматься спортом. Выбор секции оказался не самым очевидным для девушки — она всерьёз увлеклась пауэрлифтингом (тяганием штанги) и добилась в нём больших результатов. За пару лет из 19-летней студентки Катя превратилась в мощного во всех смыслах спортсмена, стала мастером спорта по пауэрлифтингу и мастером спорта международного класса по жиму лёжа.

Любовь к Каддафи

Была в жизни Екатерины и ещё одна страсть, тоже не слишком очевидная для девушки из российской глубинки. В 2011 году Устюжанинова всерьёз заинтересовалась зарубежной политикой и сильно переживала за судьбу Ливии и её лидера Муаммара Каддафи.

«Всю свою жизнь я была глупой агрессивной блондинкой, которую интересовали только пьянки, шмотки, спорт и Лавкрафт. 20 марта 2011 я узнала о вторжении в Ливию, и моя жизнь изменилась навсегда», — говорила она.

Что за вторжение в Ливию? 19 марта 2011 года истребители международной коалиции, в основном стран НАТО, вторглись в воздушное пространство Ливии. Военное вмешательство одобрил Совбез ООН — ради защиты местного населения от войск Каддафи. К тому моменту страну начал раздирать гражданский конфликт: часть жителей протестовала против правительства и лично ливийского лидера. Страны НАТО оказали военную поддержку повстанцам, выступавшим против Каддафи, в итоге «помощь осаждённым повстанцам» переросла в затяжные боевые действия, ход которых логически вёл к смене власти в Ливии. Так и случилось.

В результате вторжения, 20 октября 2011 года, лидера страны Муаммара Каддафи свергли и убили. На этом интервенция закончилась. А страна погрузилась в тёмный период передела власти и междоусобицы.

События в далёкой Ливии произвели на Катю сильнейшее впечатление. С этими переживаниями девушка отправилась в интернет, где быстро нашла единомышленников. Они также осуждали действия НАТО и всем сердцем переживали за Каддафи и его африканскую страну. В Сети Устюжанинова, более известная там под никами «Каэгха» и «Гламазонка Ангарская», активно поддерживала протесты. В офлайне участвовала в уличных акциях против войны в Ливии. Вскоре Катя стала одной из главных активисток российского движения «За Каддафи», выступавшего в поддержку ливийского лидера. Вскоре соратники Устюжаниновой заметили, что взгляды и намерения девушки стали чересчур радикальными. Екатерина стала одержима Муаммаром Каддафи и мечтала отомстить «крысам» — противникам Джамахирии.

«Крысами» Каддафи и его сторонники называли оппозиционеров-повстанцев, а «Джамахирия» — это разработанная Каддафи форма политического устройства государства и одно из названий Ливии, которое использовалось в годы его правления — «Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия». Путешествие в Ливию Необычная одержимость привела Устюжанинову из безопасного интернета в очень опасную на тот момент Ливию.

Девушка бросила институт, любимый спорт и в 2011 году в одиночку отправилась в незнакомую страну. Попасть в столицу Ливии Триполи оказалось не так просто — у Кати не было ни денег, ни какого-то легального повода находиться в этой охваченной военными действиями стране. На помощь пришли соратники из интернета, которые собрали для Устюжаниновой деньги. Кроме того, девушке помог военный журналист, основатель и глава информагентства ANNA-News Марат Мусин, он выдал Устюжаниновой удостоверение корреспондента своего издания. Заниматься журналистикой в Ливии девушка не стала, ограничилась записями в различных тематических блогах, где описывала свои впечатления от пребывания в мятежной стране. Тогда же Устюжанинова и получила своё прозвище «Сибирская амазонка».

Амазонки и Каддафи

Вероятно, её прозвище имеет прямую отсылку к неофициальному отряду женщин-телохранительниц, которые защищали Муаммара Каддафи. В западной прессе их называли прессе Amazon Guard, гвардия амазонок. Официально «революционные монахини» или «зелёные монахини». В отряд женщины попадали после специальной боевой подготовки и обряда посвящения (он включал в себя в том числе клятву целомудрия). Мнения по поводу того, для чего именно Каддафи нужны были женщины в охране, расходятся.

Кто-то говорил, что амазонки максимально защищали правителя, мол, арабскому боевику будет трудно стрелять в женщин. Другие уверяли, что этот элитный отряд всего лишь часть «шоу» и прихоть Каддафи. Он славился эксцентричностью и любовью к женщинам. Увиденное в африканской стране несколько разочаровало «амазонку».

Вместо ожидаемого сопротивления народных масс, она лицезрела погруженное в хаос государство, где каждый дрался сам за себя. Постепенно её записи становились всё более пессимистичными и мрачными. В Ливии девушка собиралась вступить в отряд личной охраны Муаммара Каддафи. Однако этой мечте не суждено было сбыться: уже в октябре 2011 года кумира амазонки свергли и убили.

Первый арест В конце 2011 года Екатерину арестовала местная полиция: девушка задолжала $2000 за аренду номера в гостинице Триполи. Дальше версии расходятся. По одной из них, в ситуацию с гражданкой РФ пришлось вмешаться сотрудникам российского посольства в Ливии, которые погасили долг и посадили Катю на самолёт до Москвы. По другой версии, деньги для девушки собирали в интернете всё те же сетевые соратники. Расходятся и данные о том, что было после. Сообщалось, что Катя умудрилась сбежать из аэропорта и остаться в неспокойной африканской стране. По другой версии, она всё-таки вернулась в Россию, но вскоре вновь оказалась в Ливии.

Подполье

Так или иначе, на следующие два года Сибирская амазонка пропала с радаров, чем и где она занималась это время — доподлинно неизвестно. Вероятно, она примкнула к подпольной деятельности сторонников свергнутого лидера и залегла на дно. По крайней мере, на это намекала одна из активисток движения «За Каддафи». Устюжанинова напомнила о себе лишь в конце сентября 2013 года, написав соратнице странное письмо с такими словами:

«Мне не нужно, чтобы меня кто-то помнил, мне не нужна уже никакая репутация и тем более не нужна моя жизнь. Мне нужно, чтобы Муаммар Каддафи был жив. Если это недостижимо — пусть живёт хотя бы Джамахирия, ради которой пролилась его кровь. Если раньше я догадывалась, то теперь знаю точно: я умру здесь, и в ближайшее время. Но это будет не напрасно. Так надо».

Тайный смысл этого мрачного послания стал понятен уже через 3 дня. Убийство офицера 1 октября 2013 года Сибирская амазонка пришла в дом ливийского офицера Мохаммеда аль-Суси. В прошлом он был высокопоставленным повстанцем, командиром крупной вооружённой группировки, которая принимала активное участие в войне с силами Каддафи. Мужчина открыл Устюжаниновой дверь — по некоторым данным, «амазонку» и полевого командира связывали интимные отношения. По другим, Екатерина и вовсе пошла на «военную хитрость» и вышла замуж за «заклятого врага».

Попав в дом, Устюжанинова достала оружие и выпустила в ливийского военного половину автоматного рожка (по другим версиям, орудием убийства было ружьё или нож). После расправы над мужчиной «амазонка» напала с ножом на его пожилую мать и нанесла ей несколько ранений. После этого девушка написала кровью убитого офицера на стене его дома лозунг каддафьевских времён — «Смерть Крысам».

Через несколько часов ливийская полиция задержала обезумевшую «амазонку», Екатерину арестовали, а по факту убийства возбудили уголовное дело.

Нападение на посольство РФ

На следующий день, 2 октября 2013 года, разъярённая толпа напала на дипмиссию РФ в Триполи. Вооружённые люди ломились через забор и требовали выдать Екатерину, которая, по их мнению, скрылась в российском посольстве после убийства. Нападавшие сорвали российский флаг и открыли огонь по припаркованным у посольства машинам, а после стали расстреливать и само здание дипмиссии. Боевики прорвались внутрь, но как только на место прибыли сотрудники силовых структур, быстро скрылись в неизвестном направлении.

К счастью, в тот день никто из представителей дипмиссии РФ не пострадал. Уже на следующий день МИД России выступило с официальным заявлением по ситуации:

«Непосредственным поводом к агрессивным действиям в отношении нашей дипмиссии стало убийство 1 октября российской гражданкой Устюжаниновой Екатериной Дмитриевной ливийского офицера и нанесение ножевых ранений его матери. Устюжанинова арестована, против неё заведено уголовное дело. <...> Произошедшее спровоцировало родственников и друзей убитого ливийца на решение "отомстить" за его смерть атакой на российскую дипмиссию. Вооружённым нападающим удалось прорваться на территорию посольства, сотрудники которого и члены их семей укрылись в защищённых помещениях. Силами собственной охраны посольства при поддержке одного из ливийских проправительственных формирований нападавшие были вытеснены за пределы нашей дипломатической миссии».

После инцидента министр иностранных дел Ливии сообщил послу России, что ливийская сторона не в состоянии обеспечить охрану и безопасность российской дипмиссии в Триполи, и рекомендовал сотрудникам посольства скорее покинуть страну. Спорить и искушать судьбу российские дипломаты не стали и в срочном порядке упаковали чемоданы. На следующий день дипмиссия РФ покинула Ливию и частично развернула свою работу в соседнем Тунисе.

Российская «амазонка» в ливийской тюрьме

О судьбе Екатерины Устюжаниновой после ареста известно очень мало. Сразу после убийства сообщалось, что по ливийским законам девушке может грозить смертная казнь. Спустя месяц после ареста Сибирской амазонки её бывшие одногруппники и преподаватели из Новосибирска попросили МИД России проконтролировать дело Устюжаниновой. В январе 2014 года временный поверенный в делах РФ в Ливии Леонид Фролов рассказал журналистам о том, что до сих пор никто из российских дипломатов не смог добиться встречи с арестованной Устюжаниновой. Дипломат отметил, что, по его информации, девушка жива, однако где она находится — неизвестно. Фролов связал это с тем, что Екатерина удерживается не государственными органами, армией или полицией, а одним из подразделений безопасности города Триполи, которое состоит из бывших бойцов революционных отрядов — тех, против кого раньше протестовала девушка.

В 2016 году Иван Молотков, на тот момент посол России в Ливии (находящийся в Тунисе), рассказал журналистам, что «доверенные лица» периодически общаются с задержанной. Её дело ушло в суд ещё в 2014 году, однако за это время, по словам посла, за два года его так и не рассмотрели. Год спустя стало известно, что Екатерина Устюжанинова уже отбывает назначенный ей срок заключения в ливийской тюрьме. На какой именно срок осудили девушку — не сообщалось.

Одна из последних весточек о судьбе Сибирской амазонки в ливийской тюрьме гласила, что Екатерина жива и по состоянию на 2020 год продолжает отбывать свой срок в Ливии. В июле того же года Устюжанинову навестили российские представители. Каких-либо просьб, жалоб на здоровье или условия содержания она не высказывала. 27 марта 2023 года стало известно, что РФ планирует возобновить полноценную работу дипмиссии в Триполи. Вероятно, восстановление работы посольства России в Ливии поможет пролить свет на историю Екатерины Устюжаниновой.