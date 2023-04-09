$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Daily Mail: Карл III вступил в конфликт с Англиканской церковью по поводу коронации

Российская Газетаиещё 1

Король Карл III вступил в конфликт с церковными лидерами из-за роли, которую другие религии должны играть в его коронации, сообщает Daily Mail.

Карл III вступил в конфликт с Англиканской церковью
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Монарху сообщили, что его желание провести "разнообразную" церемонию, в том числе с участием нехристиан, рискует вступить в противоречие с многовековым каноническим законом, который запрещает мусульманам, индуистам, иудеям и другим религиозным лидерам читать молитвы во время церемонии.

По данным источника издания, из-за этой ссоры выпуск подробностей о службе во время коронации задерживается всего за четыре недели до церемонии, запланированной на 6 мая. Однако источники в Букингемском дворце отрицают какую-либо задержку. Напряженность возникла почти через 30 лет после того, как тогда еще принц Чарльз заявил о своем желании быть "защитником всей веры", а не только "защитником англиканской веры" - титул, который все английские монархи, начиная с Генриха VIII, носили как главы Церкви Англии.

Уже ожидается, что коронация будет более религиозно и культурно разнообразной, чем служба на коронации покойной королевы в 1953 году. Источники отметили, что церковные лидеры сопротивляются более активной роли других религиозных лидеров, учитывая, что это англиканская церемония, а также конституционное мероприятие.

Компромиссным вариантом могло быть проведение королем отдельной церемонии, на которой другие религиозные лидеры играли бы активную роль.

Люди,Чарльз Виндзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий