Карл III вступил в конфликт с Англиканской церковью

Король Карл III вступил в конфликт с церковными лидерами из-за роли, которую другие религии должны играть в его коронации, сообщает Daily Mail.

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Монарху сообщили, что его желание провести "разнообразную" церемонию, в том числе с участием нехристиан, рискует вступить в противоречие с многовековым каноническим законом, который запрещает мусульманам, индуистам, иудеям и другим религиозным лидерам читать молитвы во время церемонии.

По данным источника издания, из-за этой ссоры выпуск подробностей о службе во время коронации задерживается всего за четыре недели до церемонии, запланированной на 6 мая. Однако источники в Букингемском дворце отрицают какую-либо задержку. Напряженность возникла почти через 30 лет после того, как тогда еще принц Чарльз заявил о своем желании быть "защитником всей веры", а не только "защитником англиканской веры" - титул, который все английские монархи, начиная с Генриха VIII, носили как главы Церкви Англии.

Уже ожидается, что коронация будет более религиозно и культурно разнообразной, чем служба на коронации покойной королевы в 1953 году. Источники отметили, что церковные лидеры сопротивляются более активной роли других религиозных лидеров, учитывая, что это англиканская церемония, а также конституционное мероприятие.