«Боли не чувствую!»: у каких народов самым низкий болевой порог

Под «низким болевым порогом» следует понимать высокую чувствительность человека к какому-либо виду боли. Принято считать данный параметр не только индивидуальной физиологической особенностью конкретного человека, но и также характеристикой, которую можно применить к целому народу.

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Интересно, что в ходе множества экспериментов, исследователи смогли установить сенсационный факт, что болевой порог у людей разной национальности отличается. Для этого людям из разных стран предлагали ощутить болевые ощущения разной интенсивности. Так, оказалось, что британцы – представители низкого болевого порога, так как на этапе испытаний не выдержали применяемых нагрузок, в это время ливийцы продолжали терпеть. Низким болевым порогом обладают и жители крайнего севера.

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Ученные склонны к той теории, что данные показатели являются доказательством, что у представителей определенного народа на генетическом уровне заложена данная особенность организма: хорошая или низкая устойчивость к боли.

Кроме этого, в ходе анализа различных спортивных соревнований, в частности представителей боевых искусств (боксеров, кикбоксеров и др.), было установлено, что «южные» народы более устойчивы к боли. Речь идет о курдах, африканцах, арабах. Также к обладателям «особой» выносливости можно отнести и кавказцев. В то же время северные европейские народы продемонстрировали обратное. Так, норвежцы, ирландцы и англичане обладают низким болевым порогом.

Азиатов (японцев, китайцев) также можно отнести к представителям, которые не способны терпеть боль. По сравнению с европейцами, они в ходе испытаний показали достаточно слабый результат. При этом на них воздействовали различными приспособлениями, уколами (вызывая мигрень) и иными способами. В медицине известны различные типы боли: тепловая, холодная, ишемическая и другая. Для чистоты эксперимента в медицинском центре представителей разных рас поддавали влиянию многих разновидностей болевых ощущений. Таким образом, проведенное исследование можно назвать весьма объективным и достаточно аргументированным для того, чтобы данная теория стала подтверждением факта: этнические различия в преодолении боли все-таки существуют.