Как Эдит Пиаф спасла пленных из немецкого концлагеря

Невероятная женщина, которая перенесла столько горя в детстве, сумела сохранить доброту в сердце на всю жизнь и помочь многим людям.

Фото: Кадр из фильма "Монмартр на Сене" Кадр из фильма "Монмартр на Сене"

"Рамблер" рассказывает историю о том, как знаменитая французская певица сумела вызволить из немецкого плена нескольких пленных. Она рисковала жизнью, но спасла людей.

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Эдит Пиаф родилась в 1915 году, в разгар Первой мировой войны. Отец ради дочери приехал с фронта, но вскоре вынужден был уехать обратно, а мать, оставшись одна, решила отдать девочку своим родителям. Бабушка тоже не слишком обрадовалась внучке и не редко подмешивала ей вино, чтобы меньше плакала. Позже ее разыскал родной отец, перевез к своей матери, которая маленькой Эдит была очень рада и старалась ее окружить заботой и любовью.

В шесть лет малышка потеряла зрение, а через неделю после поездки в монастырь к монахине Терезе оно чудесным образом восстановилось. в школу она пошла вместе со всеми детьми. Но родители одноклассников не слишком обрадовались такой ученице. Все дело в том, что ее бабушка содержала бордель, и это для многих казалось отвратительным и недопустимым. Хотя, конечно, многие папы одноклассников Эдит захаживали в тот бордель.

Обучение в школе было невыносимым, и в девять лет девочка переезжает к отцу в Париж, где тот зарабатывал уличными выступлениями. Он был акробатом, а Эдит начала петь.

Через несколько лет ее заметили, пригласили выступать в кабаре, и вскоре слава о юной певице по имени Эдит Пиаф разлетелась по всему Парижу, а потом ее стали приглашать с концертами и в другие страны.

Она продолжала петь даже во время Второй мировой войны. И однажды певицу пригласили выступить в концлагере, а после выступления она сфотографировалась с военнопленными. Фотографию Эдит Пиаф не просто сохранила, а увеличила, вырезала лица тех, кто был с ней на снимке, сделала новые фото в подпольном ателье, где их приклеили на новые документы.