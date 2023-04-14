Самый старый врач в мире раскрыл свой секрет долголетия

В прошлом году американский невролог попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый практикующий врач в мире. 100-летний доктор Говард Такер занимается медициной еще с 1947 года. За свою долгую жизнь он видел многое. Сухой закон, Великая депрессия, Вторая мировая война — это лишь малая часть. И дело не только в удаче и хороших генах. Американец уверен, что физические нагрузки очень важны для тех, кто хочет дожить до его возраста.
«Плавание, бег трусцой, походы и катание на лыжах до 80 лет сделали меня сильным и здоровым», — рассказал рекордсмен в интервью Daily Star.
При всем этом, по мнению Говарда, не стоит забывать о балансе. Мужчина считает, что нужно жить полной жизнью и не пытаться ограничивать себя во всем.
«Если я захочу, буду пить мартини и есть стейк по-ньюйоркски, но не каждый день», — отметил врач. А впрочем, по словам долгожителя, никакого секрета у него нет: «Мы живем каждый день и умираем один раз, поэтому мы должны максимально использовать время, которое у нас есть».
Точнее и не скажешь!