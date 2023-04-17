Половина россиян признались, что не соблюдают традиции Пасхи

Большая часть россиян отмечают Пасху частично. Ежегодно 42 % граждан покупают или пекут куличи, красят яйца, но не посещают церковь и не соблюдают другие православные традиции, гласят результаты опроса «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Почти половина россиян не соблюдают пасхальные обычаи (42 %). Они отметили, что только едят куличи и крашеные яйца, а остальные традиции игнорируют. Ежегодно соблюдают все православные требования 33 % граждан.

Кроме того, 13 % респондентов заявили, что никогда не празднуют Светлое Христово Воскресенье, а 12 % отметили, что решили отказаться от празднества в 2023 году, говорится в результатах опроса.