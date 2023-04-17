$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Половина россиян признались, что не соблюдают традиции Пасхи

РИА "ФедералПресс"

Большая часть россиян отмечают Пасху частично. Ежегодно 42 % граждан покупают или пекут куличи, красят яйца, но не посещают церковь и не соблюдают другие православные традиции, гласят результаты опроса «ФедералПресс».

Половина россиян признались, что не соблюдают традиции Пасхи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Почти половина россиян не соблюдают пасхальные обычаи (42 %). Они отметили, что только едят куличи и крашеные яйца, а остальные традиции игнорируют. Ежегодно соблюдают все православные требования 33 % граждан.

Кроме того, 13 % респондентов заявили, что никогда не празднуют Светлое Христово Воскресенье, а 12 % отметили, что решили отказаться от празднества в 2023 году, говорится в результатах опроса.

Пасха 2023 года прошла 16 апреля. В этот день христиане посещали храмы, освящали куличи. Какие еще традиции чтут в православном мире на Пасху, писал «ФедералПресс».

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий