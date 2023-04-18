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48 минут назад

Таксист вернул пассажиру случайно отправленную на его счет сумму

Lenta.ru

Водитель моторикши из индийского города Бангалор, штат Карнатака, проявил честность и вернул пассажиру 10 тысяч рупий (9,9 тысячи рублей), которые тот случайно перевел на его счет. Об этом сообщает Times of India.

Таксист вернул пассажиру случайно отправленную на его счет сумму
Фото: Лента.руЛента.ру

Бизнесмен Хосе рассказал, что оплатил поездку на моторикше через мобильное приложение, а после этого должен был отправить деньги другу с тем же именем, что и у водителя. Ошибочно переведя сумму таксисту, Хосе обратился за помощью к другу, работающему в полиции. Тот помог разыскать водителя.

32-летний Садик Паша заявил, что не заметил поступления денег на счет, так как был занят перевозкой пассажиров. Узнав о случайном переводе, он сразу вернул сумму.

Водитель моторикши, являющийся единственным кормильцем в семье, признался, что на заработок такой суммы ему потребовалось бы более двух недель.

«Я сказал ему, что проверю свой счет и перезвоню. Через полчаса я проверил баланс и обнаружил лишние 10 тысяч рупий. Я сразу вернул их», — пояснил мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Уайт-Лейк, штат Мичиган, вернула молодоженам потерянный на заправке пакет с подаренными им 15 тысячами долларов (1,2 миллиона рублей) и получила взамен новый автомобиль. Жена полицейского, который принял звонок Гордон с сообщением о находке, начала фандрайзинговую кампанию, чтобы отблагодарить женщину.

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