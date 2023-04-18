Таксист вернул пассажиру случайно отправленную на его счет сумму

Водитель моторикши из индийского города Бангалор, штат Карнатака, проявил честность и вернул пассажиру 10 тысяч рупий (9,9 тысячи рублей), которые тот случайно перевел на его счет. Об этом сообщает Times of India.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Бизнесмен Хосе рассказал, что оплатил поездку на моторикше через мобильное приложение, а после этого должен был отправить деньги другу с тем же именем, что и у водителя. Ошибочно переведя сумму таксисту, Хосе обратился за помощью к другу, работающему в полиции. Тот помог разыскать водителя.

32-летний Садик Паша заявил, что не заметил поступления денег на счет, так как был занят перевозкой пассажиров. Узнав о случайном переводе, он сразу вернул сумму.

Водитель моторикши, являющийся единственным кормильцем в семье, признался, что на заработок такой суммы ему потребовалось бы более двух недель.

«Я сказал ему, что проверю свой счет и перезвоню. Через полчаса я проверил баланс и обнаружил лишние 10 тысяч рупий. Я сразу вернул их», — пояснил мужчина.