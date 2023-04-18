Карл III отказался мазаться выделениями виверр и рвотой кашалота

Король Великобритании Карл III отказался мазаться во время церемонии коронации традиционным маслом, в состав которого входят мускусные выделения виверр и рвота кашалотов — амбра. Об этом сообщает The Independent.

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В новый состав масла, который был разработан специально для коронации Карла III, будут входить оливковое масло и эфирные масла жасмина, розы, корицы, сока стираксовых деревьев, янтаря и цветков апельсина. Оливки для священного масла были собраны в роще на Елеонской (Масличной) горе к востоку от Иерусалима.

Масло на основе животных продуктов использовалось для коронации британских монархов на протяжении многих веков, в частности, именно им была помазана на царство мать нынешнего короля Елизавета II. Однако Карл III решил использовать веганское масло, чтобы подчеркнуть свою приверженность защите животных.

Виверры — хищные млекопитающие, обитающие в странах Африки и Азии. Выделения их анальных желез, называемые цибет, обладают резким и неприятным мускусным запахом, однако в сочетании с амброй и некоторыми другими добавками обретают приятный аромат и широко применяются в парфюмерии.

Коронация нового правителя Великобритании состоится в субботу, 6 мая. Несмотря на то что Карл III обещал сделать церемонию более открытой и современной, во время таинства помазанья на царство он будет скрыт от публики и видеокамер балдахином. Таинство совершит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Он перельет освященное масло из специального сосуда в серебряную коронационную ложку, а потом двумя пальцами нанесет его на руки, грудь и голову монарха. Эта традиция восходит к Ветхому Завету, в котором сказано, что именно так первосвященник Садок и пророк Нафан помазали на царство царя Соломона.