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109-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

Американец Винсент Дрансфилд из штата Нью-Джерси, который недавно отметил 109-й день рождения, раскрыл секрет своего долголетия. Об том сообщает издание Today.

109-летний мужчина раскрыл секрет долголетия
© Unsplash.com

Известно, что мужчина самостоятельно живет в своем доме в Литл-Фоллз с 1945 года, водит автомобиль, покупает продукты и даже посещает спортивный зал. По словам членов семьи, ему не требуется дополнительная помощь.

"У него не болит спина. Он не чувствует тех ежедневных болей, которые чувствую я, в свои 48. У него не болит голова, ничего подобного", — поделилась внучка Дрансфилда.

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Мужчина питается итальянской кухней, ежедневно выпивает по чашке кофе. А другим американец посоветовал пить молоко и заниматься любимым делом.

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