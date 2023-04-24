109-летний мужчина раскрыл секрет долголетия
Американец Винсент Дрансфилд из штата Нью-Джерси, который недавно отметил 109-й день рождения, раскрыл секрет своего долголетия. Об том сообщает издание Today.
Известно, что мужчина самостоятельно живет в своем доме в Литл-Фоллз с 1945 года, водит автомобиль, покупает продукты и даже посещает спортивный зал. По словам членов семьи, ему не требуется дополнительная помощь.
"У него не болит спина. Он не чувствует тех ежедневных болей, которые чувствую я, в свои 48. У него не болит голова, ничего подобного", — поделилась внучка Дрансфилда.
Мужчина питается итальянской кухней, ежедневно выпивает по чашке кофе. А другим американец посоветовал пить молоко и заниматься любимым делом.