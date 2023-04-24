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Фанаты британской королевской семьи сочли, что принц Луи похож на свою мать

Поклонники королевской семьи Великобритании после публикации новых фотографий принца Луи, которому 23 апреля исполнилось пять лет, решили, что он похож на свою мать Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mail.

Фанаты королевской семьи сочли, что принц Луи похож на свою мать
© Газета.Ru

Новые снимки сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сделанные в их резиденции в Норфолке, были опубликованы сегодня в королевских аккаунтах в соцсетях по случаю дня рождения мальчика. В комментариях подписчики высказали мнение, что принц Луи — вылитая мать.

«Выглядит как Ее величество принцесса Кэтрин», «Так похож на свою маму», «Он вылитая мать», — написали пользователи соцсетей.

Некоторые предположили, что принц Луи больше всего похож на своего деда по материнской линии, предпринимателя Майкла Миддлтона».

«Он похож на своего деда! (Отца Кэтрин.)», «Определенно дедушка Миддлтон», «Очаровательно! Я думаю, он похож на своего деда Миддлтона», — высказались поклонники королевской семьи.

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