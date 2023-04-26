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Узнаем из тысячи: история культового хвоста Карла Лагерфельда

Карл Лагерфельд показал всему миру свой фирменный низкий хвост ещё в 1970-х годах. Эта причёска, которая изначально была утилитарной, стала неотъемлемой частью его личности. Предстоящая выставка Института костюма и ежегодный бал Met Gala будут посвящены карьере дизайнера. Конечно, невозможно рассматривать его эстетику, не принимая во внимание характерные черты.

Узнаем из тысячи: история культового хвоста Лагерфельда
© Mainstyle

По словам Каролин Лебар, давней коллеги и вице-президента по имиджу и коммуникациям Karl Lagerfeld, конский хвост изначально был удобным способом укротить локоны дизайнера. Но чуть позже он превратился в маркетинговый инструмент. В 1980-х годах, когда Карл подумывал о небольшом изменении стиля, один из сотрудников отдела коммуникаций Elizabeth Arden (с которой Лагерфельд работал над ароматом KL by Karl Lagerfeld) сказала дизайнеру, что отказ от хвостика может повредить будущим кампаниям.

«Я помню, как он воскликнул: "Вы можете себе представить, что она мне сказала? Теперь я должен сохранить свою стрижку на всю жизнь"», — вспоминает Каролина Лебар. Рэйчел Гибсон сравнивает причёску дизайнера с канонами XVIII века: хвост средней длины, который носили большинство мужчин, в том числе в армии, где он оставался обязательным вплоть до XIX века. Парикмахер Сэм Макнайт вспоминает, что фирменная укладка Карла Лагерфельда имела некоторые побочные эффекты:

«Когда его волосы поседели, он любил побрызгать их белым сухим шампунем а-ля Мария-Антуанетта, и мне всегда приходилось вытирать пыль с плеч его пиджака, когда его фотографировали. Когда я создал свой собственный сухой шампунь, я сделал его невидимым, но, конечно, это было не то, чего он хотел, поэтому белая штука осталась на его столе!», — говорит Сэм.

В конечном счёте, хвост Карла Лагерфельда — это урок брендинга и умение запомниться во всём мире. Он знал, что его волосы будут узнаваемы, как и у других культурных икон, которые неизгладимо отпечатались в нашей памяти: Элвис, Мэрилин Монро, Эйнштейн, Мария-Антуанетта, королева Елизавета II.

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