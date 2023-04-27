Бывшая учительница христианской школы назвала причину ухода в порно

Порноактриса Кортни Тиллиа, которая до ухода в секс-индустрию работала учительницей в христианской школе для детей с аутизмом, рассказала, почему решила сменить профессию. Ее историю публикует Daily Star.

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«Пока я не бросила работу в школе, я чувствовала себя оторванной от себя самой и от Бога. Я не знала, в чем цель моей жизни и чем я должна помогать другим», — заявила звезда порно. По словам Тиллиа, после ухода из школы она поняла, что ее цель заключается в том, чтобы «помочь освободить женщин от сексуального стыда».

Порноактриса призналась, что считает съемки в фильмах для взрослых своей миссией. Звезда фильмов для взрослых добавила, что муж поддержал ее решение бросить работу в христианской школе и уйти в порно.

Тиллиа публикует эротический и сексуальный контент на платформе OnlyFans, где на страницу порноактрисы подписаны 18 тысяч человек, и в соцсетях. По ее словам, это приносит ей от 20 тысяч до 100 тысяч долларов (от 1,6 миллиона до 8,2 миллиона рублей по текущему курсу) в месяц.