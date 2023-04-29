Что «вождь народов» рассказал перед смертью священнику

Монахи Псково-Печерского монастыря поведали журналистам, которые снимали фильм в обители, о том, что незадолго до смерти Иосиф Сталин исповедался. От журналистов об этом узнал и Никита Хрущев. Генсек пытался выяснить, что же рассказал Сталин иерарху православной церкви.

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Сталин и религия

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Как известно, с приходом к власти большевиков в России была развернута широкомасштабная антирелигиозная кампания. В начале своего правления выступал против религии и Иосиф Сталин. По крайней мере, Борис Соколов в своей книге «Иосиф Сталин – беспощадный созидатель» приводит слова Сталина, датированные 1927 годом, о том, что «партия не может быть нейтральной в отношении религиозных предрассудков, и она будет вести пропаганду против этих предрассудков».

Однако во время Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович изменил свое мнение о церкви. Достоверно известно, что в 1943 году он встретился с тремя высшими иерархами Русской православной церкви и дал согласие на избрание патриарха. Через 3 дня собрался Поместный собор, избравший патриархом митрополита Сергия. Так было восстановлено патриаршество, упраздненное еще Петром I. Кстати, аналогичные меры были приняты и в отношении к мусульман.

Исповедь вождя

Так что неудивительно, что тема «Сталин и религия» до сих пор остается предметом дискуссии среди историков. Между тем сохранилось множество свидетельств того, что в годы войны Иосиф Сталин действительно стал относиться к церкви более лояльно. Говорят, к примеру, что в 1941 году Сталин приходил к православной святой Матроне Московской за советом, и именно она предсказала ему победу над гитлеровской Германией. Впрочем, так ли все было на самом деле, сказать сложно.

Также на воспоминаниях Владимира Аллилуева, автора книги «Сталин – Аллилуевы. Хроника одной семьи», основано утверждение о том, что Сталин незадолго до смерти исповедовался одному из иерархов православной церкви.

Было или не было?