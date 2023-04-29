Тайна исповеди Сталина: что «вождь народов» рассказал перед смертью священнику
Монахи Псково-Печерского монастыря поведали журналистам, которые снимали фильм в обители, о том, что незадолго до смерти Иосиф Сталин исповедался. От журналистов об этом узнал и Никита Хрущев. Генсек пытался выяснить, что же рассказал Сталин иерарху православной церкви.
Сталин и религия
Как известно, с приходом к власти большевиков в России была развернута широкомасштабная антирелигиозная кампания. В начале своего правления выступал против религии и Иосиф Сталин. По крайней мере, Борис Соколов в своей книге «Иосиф Сталин – беспощадный созидатель» приводит слова Сталина, датированные 1927 годом, о том, что «партия не может быть нейтральной в отношении религиозных предрассудков, и она будет вести пропаганду против этих предрассудков».
Однако во время Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович изменил свое мнение о церкви. Достоверно известно, что в 1943 году он встретился с тремя высшими иерархами Русской православной церкви и дал согласие на избрание патриарха. Через 3 дня собрался Поместный собор, избравший патриархом митрополита Сергия. Так было восстановлено патриаршество, упраздненное еще Петром I. Кстати, аналогичные меры были приняты и в отношении к мусульман.
Исповедь вождя
Так что неудивительно, что тема «Сталин и религия» до сих пор остается предметом дискуссии среди историков. Между тем сохранилось множество свидетельств того, что в годы войны Иосиф Сталин действительно стал относиться к церкви более лояльно. Говорят, к примеру, что в 1941 году Сталин приходил к православной святой Матроне Московской за советом, и именно она предсказала ему победу над гитлеровской Германией. Впрочем, так ли все было на самом деле, сказать сложно.
Также на воспоминаниях Владимира Аллилуева, автора книги «Сталин – Аллилуевы. Хроника одной семьи», основано утверждение о том, что Сталин незадолго до смерти исповедовался одному из иерархов православной церкви.
Было или не было?
Кто был этим самым священником, до сих пор неизвестно. Однако известно, что Никита Хрущев, инициировавший процесс развенчания культа личности Иосифа Сталина, пытался узнать о том, что же именно рассказал служителю церкви его предшественник. Вот только Хрущев ничего не добился от иерарха, который сослался на тайну исповеди. Интересно, что протоиерей Владимир Чугунов утверждает, что в советские годы многие священники сотрудничали с КГБ, а потому регулярно нарушали тайну исповеди. Тем не менее священнослужитель Хрущеву не открылся. В противном случае Никита Сергеевич использовал бы полученную информацию в антисталинской кампании и своих мемуарах. А, впрочем, может быть, генсек, напротив, предпочел бы скрыть содержание исповеди Сталина, если бы та уронила тень на самого Хрущева. Что касается того, мог ли Сталин действительно исповедоваться в церкви, то косвенными доказательствами этому служат подтвержденные эпизоды из биографий других высокопоставленных чиновников. К примеру, Михаил Калинин перед кончиной пригласил к себе священника, исповедался и причастился. А Георгий Маленков на склоне лет стал псаломщиком.