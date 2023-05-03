Карл III наденет десять килограммов золота во время коронации

Король Карл III во время коронации будет облачен в церемониальное убранство весом больше десяти килограммов. Об этом сообщает Daily Star.

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Во время официальной коронации 6 мая 74-летнего короля Великобритании облачат в тяжелые церемониальные одежды из шелка, золота и драгоценных камней. 1 мая Букингемский дворец опубликовал полный список одежды и украшений, которые новый британский монарх наденет перед церемонией и во время нее.

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Карл III предстанет перед публикой в тяжелом, похожем на епископское, золотоом одеянии наподобие стихаря, которую надевали в день коронации все его предшественники. При этом ранее монарх заявлял, что думает о более скромной и менее традиционной церемонии.

Для ритуала инвеституры, во время которой и происходит коронация, Чарльза облачат в длинную мантию с золотыми рукавами под названием Супертуника, сшитую для его прадеда Георга V в 1911 году. Ее же надевала на свою коронацию и его мать нынешнего монарха, Елизавета II. Сотканная из золотой ткани, которая представляет собой шелковые нити, обернутые в тонкие полоски золота или позолоченного металла, Супертуника, также известная как Внутренняя палла или Золотой плащ, весит около 2 килограмм и вышита стилизованными арабесками и цветочными узорами.

Поверх Супертуники Карл наденет длинную мантию под названием Императорская мантия или Королевская мантия, которую сшили по заказу короля Георга IV в 1821 году. Она весит около 3-4 килограмм. Ее также иногда называют Паллиумом или Долматикой. Сшитая из золотой ткани, она украшена вышивками в виде флер-де-лис (отсылка к притязаниям Британии на трон Франции), имперских орлов и национальных цветочных узоров из розовых тюдоровских роз, синего шотландского чертополоха и ирландского клевера. Мантия застегивается на груди при помощи золотой застежки-орла. Ее надевали на коронацию предыдущие британские монархи.

Корона Святого Эдварда добавит к наряду еще 2,2 килограмма.