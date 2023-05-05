Что Юрий Гагарин пережил ребенком в немецкой оккупации

Юрий Гагарин стал ярким символом новой эпохи в истории человечества.

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Но его путь к славе не был выстлан лепестками роз, а, напротив, был полон тягот и лишений.

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В раннем детстве он и вовсе прожил несколько лет в оккупированной немцами деревне.

Жизнь в оккупации

Юрий Гагарин родился в деревне Клушино, Смоленской области. На момент начала войны он только пошел в первый класс, но, когда деревню оккупировали фашисты, об учебе на какое-то время пришлось забыть. Начались страшные времена.

Немцы заняли избу Гагариных, а хозяев прогнали. Семье пришлось ютиться в небольшой землянке, наспех вырытой отцом Юрия в их же собственном дворе.

А вот дом семьи будущего первого космонавта занял самый настоящий маньяк, немец по имени Альберт. Русские крестьяне, искренне ненавидя его за бессмысленную жестокость, прозвали этого немецкого солдата “Чертом”. Уровень жестокости этого человека действительно был запредельный. Однажды, например, он потехи ради повесил на дереве Бориса, младшего брата Юры.

Ребенка, по счастью, удалось спасти, из-за того, во многом, что Юра быстро позвал на помощь старших. После этого случая будущий космонавт твердо решил, что будет мстить Черту.

И действительно, через какое-то время немец, пытаясь завести мотоцикл, понял, что кто-то забил выхлопную трубу травой. Мать Юрия Алексеевича быстро поняла, что так обидчику мстит ее сын. Понял это и немец, пообещавший жестоко наказать мальчишку. После этого родители решили на всякий случай определить маленького Юру на какое-то время на постой к соседям, чтобы он лишний раз не попадался на глаза немецкому изуверу.

Впрочем, на этом диверсионная жизнь младшеклассника Гагарина не заканчивается: он разбрасывал по дорогам битое стекло и гвозди, прокалывал колеса немецкой технике. Конечно, в герои партизанского подполья он не годится, но мальчику тогда было всего-то около 8 лет. И, хоть нанесенный им ущерб был невелик, кара, которая могла на него обрушиться, была бы крайне жестокой, что свидетельствует о безусловной отваге маленького Юры Гагарина.

Зверства нацистов

Отец Юрия Алексеевича трудился мельником. И как-то во время немецкой оккупации он отказался смолоть рожь одной из селянок без очереди. Оказалось, правда, что женщина просила не столько за себя, сколько за пославшего ее нацистского коменданта. Приговор был скор и суров: десять ударов кнута. Биографы космонавта говорят, что он был свидетелем всей этой ситуации и лично видел, как глумливо нацисты избивали его родного отца.

Памятен Гагарину был и тот страшный день, когда немцы угнали часть деревенской молодежи на работы в Германию. Он помнил, как матери бежали вслед за машинами, увозящими их детей, а немцы били женщин по рукам прикладами. В тот день машины увезли в Германию старшего брата и сестру будущего космонавта.

Вопреки всем ужасам своего раннего детства, Юрий Алексеевич не ожесточился. Военное время, хоть и не обошло семью стороной, пощадило всех домочадцев Юрия Алексеевича. Старшие брат и сестра вернулись в отчий дом. Маленький Боря, чуть не погибший по прихоти заскучавшего садиста, тоже пережил военное время. Пережили войну и родители первого космонавта.