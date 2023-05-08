Как офицер Степанов совершил подвиг в 1943 году

Ко Дню Великой Победы Минобороны России запустило историко-познавательный раздел «Родина позвала на защиту своих сыновей». Тогда с началом Великой Отечественной войны миллионы граждан Советского Союза отправили на защиту своей Родины. По ее зову из каждой семьи, порой все ее члены - сыновья, братья, отцы и деды - добровольцами уходили на фронт.

О многодетном семействе Степановых, в котором было восемь братьев, в Краснодарском крае бережно чтят и хранят память. Их матери - Епистинии Федоровне - установлен памятник в городе Тимашевске, также там работает посвященный этой семье музей.

Младший из сыновей - Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант Александр Степанов - воевал под Сталинградом, самоотверженно освобождал родную кубанскую землю, а в 1943 году - Украинскую ССР от немецко-фашистских захватчиков, за что и был представлен к высшей награде.

Описаны детали подвига старшего лейтенанта Александра Степанова. Его рота без потерь переправилась через Днепр и заняла плацдарм на берегу. Немцы перешли в яростную контратаку в попытке во что бы то ни стало выбить советских воинов.

«Тов. Степанов продолжает в упор расстреливать наседающего врага из личного оружия. Уже свыше 15 солдат и офицеров убиты. Патроны кончились. Враг наседает, тогда Степанов погибает от взрыва собственной гранаты. Вместе с ним гибнет группа фашистских мерзавцев», - сообщило Минобороны информацию из наградного материала советского офицера.

Почти все братья Александра, кроме одного, погибли. Некоторые были убиты в плену. Филипп Степанов был военнопленным в лагере фашистов. Брат Василий, согласно опубликованным документам, бежал из плена в 1942 году, был пойман и расстрелян в немецкой тюрьме в 1943 году.