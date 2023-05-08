Таня-партизанка: судьба русской любовницы Че Гевары

Эрнесто Че Гевара известен даже тем, кто мало интересуется историей. Его образ плотно закрепился в массовой культуре, его портреты встречаются на майках, кружках и чехлах для смартфонов. Но мало кто слышал другое имя. Имя девушки русско-немецкого происхождения Айде-Тамары Бунке Бидер по прозвищу Таня-партизанка. А ведь она была не только правой рукой знаменитого латиноамериканского борца за свободу, но и его последней любовью.

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С первого взгляда

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«Мимолетная звезда, чудом встретившаяся на моем пути», – так великий революционер называл свою последнюю избранницу. Впервые они встретились в декабре 1960 года, когда Че Гевара совершал турне по социалистическим странам. Во время визита в ГДР к латиноамериканским студентам его переводчицей становится 23-летняя Тамара Бунке – выпускница Лейпцигского пединститута и Берлинского университета имени Гумбольдта, в совершенстве владевшая испанским, немецким и русским языками.

Молодая красавица сразу завоевала внимание темпераментного аргентинца. Яркая творческая натура, она была не только привлекательна внешне, но и обладала многими талантами: прекрасно пела, танцевала, играла на музыкальных инструментах. О самой Тамаре и говорить не приходится – страсть к герою-революционеру охватила ее сразу, ведь она росла в семье коммунистов (отец немец, мать русская), появившись на свет во время их вынужденной эмиграции из фашистской Германии в Аргентину, где они вели подпольную революционную борьбу.

В первый же день знакомства между Че и будущей партизанкой Таней завязался бурный роман, а через полгода девушка переехала в Гавану – учиться на факультете журналистики Гаванского университета и работать в Министерстве просвещения.

Партизанская тропа

Мирная жизнь в Гаване стала для Тамары лишь прикрытием. В марте 1963 года она согласилась стать партизанкой-подпольщицей в одной из стран Латинской Америки. В течение года девушку обучали тайнописи, радиосвязи, правилам конспирации, и затем уже не Тамара, а Таня-партизанка по фальшивым документам на имя аргентинки немецкого происхождения Лауры Гутьеррес Бауэр прибыла в Ла-Пас, в Боливию. Там она вошла в доверие к высшим сановникам боливийского правительства, разъезжала по стране, якобы проводя этнографические исследования, а на деле устанавливая связи с местными левыми радикалами, и даже устроилась ведущей на радио, получив возможность передавать команданте зашифрованные сообщения в прямом эфире.

С января 1966 года на ранчо Каламина у каньона Ньянкауасу, приобретенном ею на деньги кубинского Минобороны, партизанка Таня организовала повстанческую базу, куда нелегально перебрались один за другим кубинские революционеры, включая самого Че Гевару. Повстанцы вели усиленную подготовку к наступлению.

Провал операции

Однако планы Че Гевары были нарушены. Среди повстанцев нашлись предатели, которые выдали полиции местонахождение партизанского лагеря. Отряду Че пришлось вступить в схватку с правительственными войсками, а затем скрываться в джунглях. Повстанцы оказались в полной изоляции. Кроме того, население Боливии было не готово воспринимать революционные настроения, попытки вербовать местных крестьян потерпели неудачу.

Использовать Таню-партизанку для внешних связей также стало невозможно: во время облавы военные обнаружили ее джип, в котором была записная книжка со всеми контактами, а в ее квартире нашли фотографии, с удивлением узнав о близком знакомстве разведчицы с министром обороны, генералом Альфредо Овандо, и самим президентом Боливии, Рене Баррьентосом. Не имея возможности вернуться в Ла-Пас, Таня-партизанка осталась в отряде Че Гевары в качестве рядового бойца.

Предательство и гибель

После многочисленных потерь в ходе постоянных столкновений с боливийскими военными Че Гевара принял решение временно разделить свой отряд, оставив Таню-партизанку с дюжиной солдат под командованием героя Сьерра-Маэстре, Хоакина (Вило Нуньеса). Это был последний раз, когда команданте Че видел свою Мимолетную Звезду. Местный крестьянин по фамилии Рохас, которого отряд Тани повстречал в лесах, напросился на роль проводника, а сам выдал партизан ближайшей воинской части.