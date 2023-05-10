Исаакий Солженицын: что известно про отца писателя

Далеко не каждый знает, что отец известного советского писателя Александра Солженицына Исаакий погиб не во время сражения в Первую мировую войну. В 1918 году родитель литератора демобилизовался и вернулся домой.

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Начать стоит с того, что Исаакий — настоящее имя отца Александра Солженицына. Отчество Исаевич, под которым и прославился писатель, появилось совершенно случайно — в результате милицейской ошибки, сделанной в 1934 году при выдаче первого паспорта.

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Исаакий Семёнович Солженицын появился на свет в 1891 году на Северном Кавказе в обеспеченной крестьянской семье. Благодаря этому Исаакий смог получить довольно неплохое образование — он учился на филологическом факультете Московского университета.

В студенческие годы Исаакий Семёнович и познакомился со своей будущей женой — Таисией Щербак. Она, кстати, тоже происходила из богатой кубанской крестьянской семьи.

Правда, в момент знакомства Исаакий уже не являлся студентом. Началась Первая мировая война и Солженицын-старший отправился добровольцем на фронт. В военные годы он сумел проявить себя, поэтому к окончанию военного конфликта находился уже в звании офицера, да ещё и с наградами.

Исаакий и Таисия обвенчались, но мужчину никак не покидало ощущение того, что долго не проживёт. Своё возвращение с фронта он расценивал и вовсе как чудо.

Предчувствие Исаакия не подвело. В начале лета 1918 года Солженицын-старший отправился на охоту, где случайно получил огнестрельное ранение. Рана была не смертельной, но спустя неделю началось заражение крови, от которого отец писателя в итоге и скончался.

Таисия к этому времени уже была беременна Александром. До появления на свет мальчика оставалось полгода.