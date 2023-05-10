107-летняя американка раскрыла секрет долголетия

В США долгожительница отметила 107-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Джин Стивенс родилась в мае 1916 года в штате Пенсильвания, где живёт до сих пор.

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Как сообщает WPIX, главным увлечением женщины всегда была готовка, а в 1940-х она даже была ведущей популярной кулинарной телепередачи. Позже Стивенс стала диетологом и преподавала.

Она уверена, что важной частью здоровой и долгой жизни является правильное питание. В частности, пенсионерка рекомендует обязательно есть овощи и фрукты.

Джин Стивенс является матерью троих детей. Поздравить её с очередным днём рождения пришли пятеро внуков и множество друзей.