107-летняя американка раскрыла секрет долголетия
В США долгожительница отметила 107-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Джин Стивенс родилась в мае 1916 года в штате Пенсильвания, где живёт до сих пор.
Как сообщает WPIX, главным увлечением женщины всегда была готовка, а в 1940-х она даже была ведущей популярной кулинарной телепередачи. Позже Стивенс стала диетологом и преподавала.
Она уверена, что важной частью здоровой и долгой жизни является правильное питание. В частности, пенсионерка рекомендует обязательно есть овощи и фрукты.
Джин Стивенс является матерью троих детей. Поздравить её с очередным днём рождения пришли пятеро внуков и множество друзей.
Как писал «ГлагоL», во Франции на 119-м году жизни скончалась монахиня сестра Андрэ, которую в миру знали как Люсиль Рэндон. Старейшая женщина планеты умерла 17 января в доме престарелых в Тулоне. Она родилась 11 февраля 1904 года. До принятия монашеского пострига она была гувернанткой и работала сельским учителем.