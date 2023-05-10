107-летняя женщина поделилась секретом долголетия

107-летняя женщина-диетолог из США поделилась секретом долголетия
Джин Стивенс родилась в американском штате Нью-Джерси в 1916 году. Отмечая недавно день рождения в 107-й раз, женщина рассказала о секрете сохранения здоровья.
Джин в 40-х годах, будучи диетологом, стала работать на телевидении. И от того ее называют пионером американских кулинарных телешоу.
«Я готовила так, что людям хотелось включить телевизор», – рассказала Джин.
Стивенс вышла замуж и родила троих сыновей. Теперь в семье Джин есть еще пять внуков. И родственники, и друзья Джин считают, что секрет долголетия именинницы – в ее позитивном мироощущении.
«Я думаю, именно поэтому у нее все так хорошо, что она всегда счастлива», — отметила племянница Джин, Марион Улиг.
Сама долгожительница считает, что живет так долго, потому что следует совету мамы.
«Моя мама всегда говорила: «Любите фрукты и овощи», — сказала она.
Так что кроме позитивного взгляда на вещи секретным оружием против старения Стивенс выбрала диету с высоким содержанием клетчатки в рационе.
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