107-летняя женщина поделилась секретом долголетия

Джин Стивенс родилась в американском штате Нью-Джерси в 1916 году. Отмечая недавно день рождения в 107-й раз, женщина рассказала о секрете сохранения здоровья.

Джин в 40-х годах, будучи диетологом, стала работать на телевидении. И от того ее называют пионером американских кулинарных телешоу.

«Я готовила так, что людям хотелось включить телевизор», – рассказала Джин.

Стивенс вышла замуж и родила троих сыновей. Теперь в семье Джин есть еще пять внуков. И родственники, и друзья Джин считают, что секрет долголетия именинницы – в ее позитивном мироощущении.

«Я думаю, именно поэтому у нее все так хорошо, что она всегда счастлива», — отметила племянница Джин, Марион Улиг.

Сама долгожительница считает, что живет так долго, потому что следует совету мамы.

«Моя мама всегда говорила: «Любите фрукты и овощи», — сказала она.