«От турчанок тащусь!» История дагестанца, уехавшего в Турцию

Хуссейну из Дагестана надоело жить в Москве, и он решил уехать в Грузию, но в итоге сначала оказался в Анталье, затем в деревушке Чиралы, а потом и вовсе в Стамбуле. Он влюбился в город с первого взгляда и решил, что именно там непременно осуществит все свои мечты. О безумных вечеринках, попытках строить бизнес с хитрыми турками и сумасшедшей любви к местной атмосфере контрастов он рассказал «Ленте.ру» в рамках цикла о переехавших за границу россиянах.

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В мае 2022 года я подумал: «Да, это он, тот самый момент, надо собирать вещички». И это правда был самый лучший момент. Мне все надоело, Москва была изъезжена вдоль и поперек, и я понял, что хочу изучать дальше! Мне нравится дорога, мне нравится быть в дороге, чтобы картинка перед глазами менялась.

Сначала я перебрался в Грузию, я там больше хотел жить, чем в Турции. Никакой визы у меня не было, но для переезда туда никакой визы и не нужно. Въехали в страну спокойно, всего два часа потусовали на границе.

Но оказалось, что мне не хватает денег на Грузию. Тогда там были невероятно высокие цены на недвижимость, безработица, а еще кроме тусовок мало что можно делать, да и реально дорого! Я пробыл там три недели и уехал на автобусе в Анталью.

Деревня рыбаков

На новом месте я прожил три месяца. Анталья, конечно, не самый интересный город: у меня никаких особых впечатлений не осталось. Ну разве что есть там старый город, только там творится что-то интересное, он невероятно красивый, греческое наследие как-никак. А так сейчас это Диснейленд для русских, очень туристическое место. Развлечений даже для местных особо никаких, можно сходить на море, да и все. Что-то мне не понравилось.

После я жил в маленькой деревне рядом с Антальей, Чиралы. Вышло так, что отец моей девушки, Марьяны, который с нами в Турцию поехал, в какой-то момент решил снять там маленький отельчик на четыре номера. Мы решили ему помочь да и поехать по своим делам. Но это все затянулось, и мы там проторчали месяца четыре, хотя собирались не больше месяца: помочь прибраться, привести все в порядок, да и поехать.

Чиралы — это йога-эзотерик-легенда среди СНГ. Это маленький городок, там турок человек 200, а вот русских — тысячи полторы.

Чиралы — очень красивое место: оно расположено у подножья горы, рядом древнегреческие и древнеримские города, развалины. А с другой стороны — море со скалами. Там черепашки тусуются: рожают детей, вместе идут на море. Мимо него проходит Ликийская тропа — знаменитая тропа путешественников.

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В этой деревне я подружился с двумя рыбаками-близнецами, им было лет 40. Они зарабатывают так: на каноэ выходят в море, ставят там невод, а потом на моторной лодке собирают рыбу. Однажды мы с ними захотели пойти на гору, из которой идет огонь. Настоящая гора из камня, там из маленьких дырочек сочится газ, и он горит. И ты поднимаешься на гору и смотришь, как куча маленьких огней, как будто крошечные мышиные печки, горят на скале.

И тут я слышу, как играет 50CENT — Candy Shop. Подумал, что это русские тусуются со своими этими штуками московскими дебильными. Мы выходим, а музыка становится все громче и громче. И я смотрю, а там турки, которые живут рядом с нами в двух маленьких вагончиках, танцуют все! Трек заканчивается, начинает играть народная музыка. Она такая бархатная, эта песня реально была бархатная, бордово-леопардовая какая-то, золотая. И там страсть горела, огня не было видно, но он горел! Там пламя было невероятное!

Рядом с турками были какие-то немецкие туристы и пара русских. Я смотрю на это, у меня глаза как тарелки, потому что я обожаю такую музыку! А со мной Марьяна и рыбак, и они не хотят туда. Я жутко расстроился, мы пошли на эту гору, я потерпел чуть-чуть. Потом мы спустились и пошли туда, и я ужасно боялся, что все веселье закончится, но нет! Мы успели!

Мы начали танцевать и выяснили, что так они провожают парня в армию на 28 дней, потому что он заплатил, чтоб его месяц там подержали. Они безустанно танцевали с пяти вечера до одиннадцати вечера, провожая в армию чувака на 28 дней!

Там был Кемаль, там был брат Кемаля — вот эти рыбаки, там была мама Кемаля, там были все! Там была бабуля, которая сидела и на это все смотрела. Они пригласили музыканта, который играл на синтезаторе и одновременно на гитаре.

Это был охрененный, легендарный какой-то музыкант, но скорее среди старшего поколения, чем молодежи, как я понял. Он играл невероятно круто, и там был еще какой-то усатый дедушка худощавый, он иногда пел вместо этого музыканта, чем все затягивал невероятно долго. Есть какой-то турецкий фристайл, типа «на най на най расскажу истооорию, и онааа такааая иииии такая истоооория», вот такое он исполнял. А ребята говорят:

«Кончай, чел, кончай, уже все!»

Я так танцевал! Потом я уже так устал, что танцевал просто как старик, я еле топал ногами, я был уже пьяный, потому что мы бухали, мы держали у себя за поясом по бутылке Hennesy, а это очень дорого здесь. Алкоголь безумно дорогой!

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Город из «Звездных войн»

Но мы вскоре устали жить в Чиралы. Да, красиво: море, старый город, но там нет сверстников вообще, одни поехавшие головой москвичи возраста 40 с лишним лет с менталками, которые решили уйти в эзотерику или что-то такое. Не хватало общения, я уже чувствовал себя как типы, которые в молодежные клубы заходят в пуховых пальто и кожаных кепках-лужковках — типа у меня есть деньги, я сейчас куплю себе общение.

Я завел себе друга, это был какой-то грузчик, но это было не то. Хотелось общаться, и я думал, что хотя бы в мегаполисе турки будут со мной на общей волне. Еще в Анталье думал насчет поездки в Стамбул. Потому что если не Стамбул, то я не знаю, куда. Может в Бодрум? Там европейцы.

В итоге все-таки решили в Стамбул. И вот я здесь уже два месяца. Стамбул — какой-то интернациональный, какой-то межгалактический город.

Я его вижу, как инопланетный бар в «Звездных войнах» в одном из первых эпизодов, где еще эта музыка… Здесь такой инопланетянин, там такой, тут человек ходит, и все это во тесном взаимодействии между собой. Невероятно! Вне зависимости от религии, вне зависимости от национальности, вне зависимости от пола и так далее.

Здесь так интересно! Даже в Анталье, в районе холодильников и стиральных машин, где на улице можно встретить только грузчика, там был дом, где жили трансы. Смотришь на улицу, ребята тужатся, пыжатся, тащат в какой-то кузов стиральную машину. А рядом видишь, как ходит двухметровый транс, лысый героинщик, в платье, худющий. И никто не обращает внимания.

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Я думаю, это особенность приморских городов. Анталья же тоже у моря, там больше туристов. Разницу во взглядах видно даже по распределению поддерживающих нынешнего президента. Больше всего его фанатов в глубинке, где нет ни моря, ничего, не приходит никто из иностранцев. А в приморских городах любят Мустафу Кемаля, который умер 100 лет назад. Был бы он жив, они бы выбрали его. Он был диктатор, но очень крутой, типа Петра, тоже прорубил окно в Европу, да и в Америку. Еще объявил эмансипацию женщин, после этого они смогли ходить в школу. Круто же! А еще сказал перестать носить эти дурацкие красные шапочки и велел надевать шляпы. Он буквально сказал что-то вроде:

«Такую фигню только дураки носят!»

Здесь невероятно красиво, хоть фильм снимай. Самый запоминающийся момент, когда я только приехал и увидел чаек, роящихся вместе, чуть ли не в кулак собравшихся. Невероятный город. Здесь и смерть, и любовь, здесь и ненависть, здесь и дружба, и традиции, и что-то передовое, и что-то суперконсервативное до окаменелости, что-то революционное, чего даже, может быть, нет где-то в Америке. Правда, точно насчет Америки не скажу, я там не был.

«Я здесь с такими гномами уже имел дела»

Сейчас общаюсь в основном с турками, мне с ними легко. Может, потому что я сам дагестанец? Может, из-за того, что я вижу в них своих родственников? Как-то я увидел бездомного на улице здесь и подумал, что он невероятно похож на моего родственника.

Они говорят со мной по-турецки. Я им отвечаю: «Бен тюркче кёту конушйорум маалесеф» — «К сожалению, я плохо говорю по-турецки». Они теплые, горячего темперамента. И, как я заметил, очень обидчивые. Я познакомился с одним челом и с девчонкой, и они оба обиделись на меня, что я им якобы не отвечаю. А я отвечаю, я всегда лайкаю сторис, но у меня нет времени тусоваться таким образом, как здесь любят.

Здесь любят ходить по клубам вне зависимости от того, говно там играет или нет. Потому что выбора куда меньше, чем в Москве, зато что-то происходит каждые выходные. А я так часто не могу, говорю, что занят, и чувствую, что они обиделись. Может, правда, и русские обижаются, если познакомиться, а потом никуда вместе не ходить.

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Я видел и подтверждения стереотипов о хитрых турках, но мне кажется, все зависит от менталитета приехавшего. Так бывает, что считают — ты иностранец наивный, поэтому и обманывают. Но мне кажется, что и в России мы можем услышать кучу историй от каких-нибудь перуанцев, которые приехали на Патрики и их обманули солидно.

Я здесь с такими гномами уже имел дела. Разбил стекло на балконе, точнее, Марьяна разбила. Мы вызываем мастеров, и это должно было стоить по моим прикидкам где-то рублей 800. Они говорят: с вас тысяча лир — это три тысячи рублей на тот момент. Я через переводчика говорю:

«Какие три тысячи рублей, скажи мне? Ты пришел, поставил некрасиво стекло измазанное, искозявленное. Плохо! Ты плохо сработал! И стекло твое дешевое. Зачем ты просишь у меня так много денег?»

А они думают, что мы какие-то отсталые.

Там был такой маленький турок, который говорил мне: «джам-джам-джам — бин лира, джам — бин лира». Джам — это значит стекло. А бин — это значит тысяча. Стекло-стекло — тысяча лир, тысяча лир. Я говорю:

«Я даю 600 лир, и вы уходите».

Ну и разошлись.

Серьезный бизнес

Я пытался какой-то бизнес сделать — дубленку сшить. Я купил дубленку из-за рубежа за 600 баксов, принес ее в ателье и говорю:

«Ребята, мне нужна экзектли копия».

Купил им материалы, и тут они мне приносят эту фигню, которую они сшили. Я говорю:

«Это что такое? Вы мне сказали, мол, разберем твою куртку на части и полностью все скопируем… Это что такое?»

Ужас: ремешки в пряжки не влезают. Должна быть здоровенная дубленка, как девочки сейчас носят с широким воротником, а они сделали воротник как у рубашки вообще. Почему так? Они говорят:

«Мячик большой, ворота кривые. Ты принес... Что ты принес? Плохой материал».

Я говорю:

«Все, идите на хер, я вам пахлаву принес, думал, мы на что-нибудь договоримся...»

Так что да, такая штука есть действительно. Не знаю, турецкая ли это особенность. Я иностранец и не знаю язык, поэтому сложно судить о них.

Кто мне точно не нравится, так это москвичи. Те, кого я видел, вынуждены выживать. А, когда человек выживает, он теряет способность думать о чем-то другом. Они думают только о том, чтобы продлить ВНЖ или о каких-то суетливых вещах типа карьеры. Поэтому мне не особо нравится с ними общаться.

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Я успел сделать ВНЖ и карту банковскую: я полностью упакован. Но надо признать: если бы не поддержка взрослых людей, я бы не продержался нормально, мне помогала мать, отец девушки. Для того чтобы завести банковскую карту, нужно было положить депозит 10 тысяч лир — это 30 тысяч рублей. Причем они должны лежать весь месяц, трогать их нельзя. У меня на тот момент не было таких денег. Старшие помогли, спасибо им.

Но я думаю, с теми деньгами, которые здесь тратятся, могли бы другие так без помощи родителей сделать? Да могли бы абсолютно точно, сэкономив на барах. Три недели продержаться, не ходить никуда, и, пожалуйста, все намного легче.

Я сейчас покупаю вещи Zara, отправляю в Москву. Но с этого мало денег выходит, пока клиенты что-то пропали. У меня есть какие-то накопления, и я хочу заниматься тем, что мне нравится: ювелирным ремеслом. Недавно я сделал молотком и палочкой настолько реалистичный сосок, что сам удивился.

Мне нравится, что для этого никто не нужен, только материалы и инструменты. Да, они здесь недешевые. Но я справляюсь, делаю все сам здесь на полу, на ковре. Остается завести Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), сделать красивую фотографию, да и все. Продавать хочу в разные страны.

Вайб советских дискотек и опасные места

Здесь есть один клуб, он называется RX — Рокси. Недавно его обвиняли в гомофобии, но, наверное, так и есть. Зато он самый народный, там половина городской молодежи. Вайб каких-то советских дискотек, очень наивных и хороших каких-то. Когда приходишь в рейв-бар, там змеиные вайбы, а тут попроще. Девочки проверяют, как они выглядят, и это невероятно мило! Пацаны тоже красиво и круто одеты, они выглядят даже чуть-чуть агрессивно, но это потому что они чувствуют себя неловко или что-то такое. Здесь абсолютно точно можно потусоваться!

Я тащусь с турок вообще, особенно с турчанок просто тащусь! Красивые невероятно!

Есть и другие интересные клубы, мне больше всего нравится Banger. Он находится в закутке в центре европейской части, рядом с Истиклялем, и это очень крутое место. Там играет постоянно какая-то электронщина, все в темном переулке, на стене вывеска синяя неоновая. Это выглядит очень красиво.

Есть еще местечко, которое называется «Шайка», — это клуб такой. И это слепая какая-то лотерея, ты приходишь в один вечер — там какая-то шляпа. Приходишь во второй вечер — там какая-то шляпа, а на следующей неделе два раза подряд что-то очень крутое.

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Здесь удивительно устроены районы: вот ты находишься в самом центре — пик, просто пик. Здесь все: туристы, африканцы все в золоте ходят, арабы, русские, невероятный шум, клуб здесь, клуб там, все открыто до 11 часов вечера. И после этого проходишь всего лишь 100 метров — и невероятная глушь! Дома синие от темноты, ни одного источника света, смертельно холодный пейзаж. И это очень нищий район и опасный. Но это очень красиво!

Больше всего мне понравилось где-то внизу азиатской части Стамбула. Это был Фати, ремесленный район, район запчастей для одежды и ремней. Там даже есть улица пряжек для ремней. Все лавки находятся в старых домах начала XX века. Рядом старая мечеть и огромная кирпичная стена. Мы думали, это крепостная стена, но на самом деле это был дом, там окна и вход есть. Невероятно красиво! Можно забраться по нему и увидеть потрясающую панораму.

Жизненные моменты

У нас холодрыга невероятная, а я еще на минус втором этаже живу, под землей. У меня нет окон. Это очень трудно на самом деле, просыпаешься и видишь один и тот же пейзаж, неважно, какое время суток или даже время года, выключенный свет или включенный. Но я не унываю: думаю, может, нарисовать себе окно? Как в мультике «Остров сокровищ».

С транспортом тут плохо. Я привык к тому, что, если я сел где-нибудь в Крыжовниково, бульвар Рокоссовского, могу просто поехать на другой конец Москвы. Мало того, могу десять раз передумать в процессе поездки, и все это происходит за честные 34 рубля. Если не выходишь из метро, то ты можешь кататься, целый день за эти деньги пробыть в этом метро. Здесь же каждая пересадка с ветки на ветку стоит как одна поездка.

Я не думал, что буду тратить столько на общественный транспорт. Просто перебраться с берега на берег, доехать до какой-то определенной станции метро может стоить 40-50 лир. 150 рублей! Такси стоит в два раза дороже.

Что касается медицины, если, например, сломаешь палец, это покрывается страховкой. Но там есть какие-то определенные случаи: так, если у тебя слабость или зубы болят, тут уже надо платить. И страховка работает только с некоторыми поликлиниками. Я пока ходил только к дантисту. Сделал просто офигенную фотопломбу за четыре тысячи рублей, и она чувствуется лучше, чем обычный зуб. Я теперь жую этим зубом арматуру.

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Из сигарет тут одна махорка, блин. В Москве выбор огромный: и с кнопкой, и с пультом управления, и с рычагом, и с чем только нет. А здесь нет, только обычные кэмэлы, мальборо, ассортимент магазинных и турецкие махорки. И кнопки отдельно продаются, можно в фильтр ее вставить самому.

Рестораны есть, но веганам будет сложно, я за все время видел одну фалафельную. Мясоедам, рыбоедам — пожалуйста! Просто посмотри по сторонам: где бы ты ни находился, увидишь какое-то кафе, где готовят мясо.

Турецкая мечта

Я думаю, что изучил Стамбул процентов на 30-40. Какие-то вещи хорошо изучены, а какие-то вещи не изучены совсем. Но это обманчиво, мне кажется, что раз у меня ВНЖ до июля, то еще полно времени, и я успею посмотреть и это, и это, и это.

Может, я буду изучать Стамбул всю мою жизнь, потому что сейчас я смотрю на него глазами 24-летнего парня, а потом увижу его другим. Это как любимый фильм: каждый раз, когда его пересматриваешь, видишь какие-то детали, которые до этого не видел. И так сначала деталька за деталькой, а потом — раз и целый пласт! Чего ты не видел на самом деле, чего не чувствовал в прошлый просмотр.

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Век живи, век изучай! Может, я его до конца и не узнаю. Может, и сейчас я его вообще не знаю. Но я люблю его. Люблю этот город. Пока я здесь, я внимаю все, что рядом. Это очень стихийный город, он могущественный.

Мой изначальный замысел абсолютно оправдывается, здесь очень круто: сам город, ребята. Я очень рад, что я именно здесь! Именно этого мне и не хватало, меня гнал холод Москвы, и я хотел куда-нибудь в пламя, чтобы аккумулировать этот жар, и вот я пришел по правильному адресу.

Я уже год за рубежом. Без Отчизны. Я скучаю по клубу «Клуб», где мы все можем встретиться, анекдоты травить, целоваться, танцевать. И все по-русски.

Когда долго говоришь на английском языке, а еще и владеешь им неуверенно, это, конечно, не то. Легче, когда по-русски все общаются. Когда есть свои приколы. Шутку не пошутишь нормально на английском языке. Но я вывожу.

Я хочу сейчас окопаться в своей ювелирной деятельности, заработать денег на комнату или квартиру с окном и разобраться с проблемами со здоровьем. Перед этим я хочу попробовать себя в стендапе, потому что здесь проводится открытый микрофон среди русских комиков. Они, кстати, шутят невероятно плохо. Это не шутки даже, они позорище какое-то говорят, от которого страшно.

Я купил мультиварку себе, но не для того, чтобы готовить, а для того, чтобы варить самогон. Я думаю его продавать, у меня будет фриланс. Эта профессия старая, как мир, и здесь она очень сильно нужна! Будет у меня и хата, и окно, и балкончик! А потом и хаммам, и аквапарк, и диснейленд будет у меня в квартире!

Не устану повторять, что влюблен в этот город, чувствую здесь американскую мечту, как бы странно это ни звучало. Я чувствую, что тут очень любят свою работу, то есть люди делают то, чем живут. Мне кажется, что здесь действительно можно жить очень хорошо и можно достичь каких-то целей. В модной индустрии, в кино. Я думаю сунуться, кстати, в какой-нибудь фильм. Я ж на турка похож!

У меня есть чувство, и в Москве оно было. Будто я инопланетянин, как будто я пришел и люблю всех здесь. Но я не чувствую, что это мой дом. При этом люди в Турции мне прям родные. Как-то я пошел купить порошковой краски, захожу, открываю дверь, из двери валит дым, стоят шесть человек в кругу, в полутора метрах друг от друга и ругаются. Курят и ругаются. И я подумал: роднули, реально роднули! Они уважают друг друга, они друг другу друзья, но они, как я понимаю, друг друга ***** кроют. И я подумал: «Это свои вообще!»