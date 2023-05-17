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Живущий в КНР блогер из Донецка назвал преимущество китайцев

Живущий в КНР блогер из Донецка назвал преимущество китайцев
© Lenta.ru

Известный блогер из Донецка Александр Зубарев, живущий в КНР, назвал преимущество китайцев. В интервью проекту «Вписка» на YouTube он заявил, что местные жители нравятся ему своей искренностью.

«Они живые, они настоящие. У нас много *** [ерунды], которая не делается тебе в лицо. У нас много вот этих вот подноготных вещей (...). У китайцев нет такого», — рассказал Зубарев. Блогер заверил, что в КНР принято открыто выражать негативные эмоции в адрес другого человека, в том числе криком.

Кроме того, по его словам, он и сам нередко участвует в перепалках с китайцами. «Вот за это я люблю [китайский менталитет], что-то есть у них животное», — добавил блогер.

Александр Зубарев — танцор и хореограф, ставший особенно популярным благодаря видео в TikTok о жизни в Китае. На его страницу в соцсети подписано шесть миллионов пользователей. Блогер рассказывал, что изначально пробыл в КНР несколько месяцев по работе, однако впоследствии вернулся в эту страну.

Ранее Зубарев также заявил, что в Китае он не обладает известностью. Блогер признался, что ощутил популярность только во время отдыха на курорте, где его узнали русскоязычные туристы.

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