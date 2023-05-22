Самая секретная стройка Сталина

Сталинская эпоха хранит много тайн. Среди них – проект тоннеля, посредством которого планировали соединить остров Сахалин с материком.

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Идея строительства такого тоннеля выдвигалась еще в конце XIX столетия. Но тогда проект был признан экономически нецелесообразным.

В следующий раз тему подняли уже в 1929-30 годах. Однако серьезно вопрос рассмотрели лишь в 1950 году по инициативе Иосифа Сталина. 5 мая 1950 года было принято секретное постановление Совета министров СССР о сооружении железнодорожной ветки «Комсомольск-на-Амуре - Победино», частью которой должен был стать сахалинский тоннель, а также резервной паромной переправы между Сахалином и материком. Длина путей по проекту должна была составлять 327 километров. Окончание строительства намечалось на конец 1953 года, запуск в эксплуатацию - на конец 1955 года.

Стройка в тайге

Увы, информации о ходе строительства не так уж много. Так, житель подмосковного Дзержинска Николай Семенович Силиков поведал прессе, что в 1950 году он и еще 32 москвича были завербованы на Дальний Восток. Все они были специалистами в сфере строительства. В октябре того же года их высадили в глухой тайге, в районе мыса Лазарева, на берегу Татарского пролива, который отделял остров Сахалин от материка. Объяснили задачу – проложить тоннель под водой от материковой части к острову. Жить пришлось сначала в палатках, затем в этих местах вырос поселок для строителей… Работы возглавил генерал-лейтенант НКВД А.А. Ермолов.

Начали с прокладки телефонного кабеля. Ермолов регулярно держал связь Сталиным, лично докладывая ему о ходе работ и заказывая необходимые стройматериалы.

Через месяц после начала стройки в тайгу прибыли бывшие заключенные сибирских лагерей. Всех их по документам досрочно освободили, однако не разрешили вернуться домой, а отправили на строительство тоннеля. Всего бывших зэков на стройке насчитывалось около 6 тысяч. Были среди строителей и вольнонаемные, в основном из городов Сибири.

По-видимому, в строительство были вложены огромные средства. Сюда прибыла тяжелая техника: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. В Японии заказали специальный энергопоезд. Платили строителям очень хорошо. Силиков рассказал журналистам, что с первой получки запросто мог купить себе легковой автомобиль.

На высоте было и продовольственное снабжение. Когда поселок разросся, в нем даже открыли ресторан. Все это являлось компенсацией за тяжелейший труд в таежных условиях.

На территории Хабаровского края было проложено 120 километров железнодорожного полотна по правому берегу Амура. В районе предполагаемой паромной переправы возвели дамбы. На мысе Лазарева строители успели пробить первые шурфы и начать сооружение входов в тоннель с двух концов – на острове и на материке.

Скорее всего, благодаря ударному труду строительство удалось бы завершить в рекордные сроки. Все изменила смерть Сталина. Сначала стройка была заморожена, а впоследствии, когда большинство строителей-зэков попали под амнистию, ее и вовсе свернули.

Заброшенная шахта

Сегодня следы незавершенных работ сохранились на Сахалине в районе мыса Погиби. Правда, разглядеть их за зарослями травы и кустарника нелегко.

На материке же проводят даже экскурсии для желающих посмотреть на сталинский подводный тоннель. Маршрут лежит от поселка Лазарев к мысу Лазарева. Дорожный серпантин ведет к заросшей кустарником поляне. Если раздвинуть заросли, вы окажетесь на утрамбованной площадке и увидите перед собой вертикальную шахту 10-метрового диаметра. Это и есть заброшенный вход в тоннель.

Стены шахты выложены чугунными тюбингами, которые в те годы обычно использовались также при прокладке метро. В 600 метрах от обрыва виден небольшой искусственный остров – одна из ключевых «точек» проходки тоннеля. Сохранились и остатки дамбы, соединяющей мыс с Сахалином. Правда, увидеть их можно только во время большого отлива.

Символ советской мощи

Зачем же Сталину нужен был тоннель под Сахалином? Историки считают, что многие проекты сталинской эпохи диктовались вовсе не практическими, а идеологическими соображениями: вождь любил демонстрировать мощь советской державы и потому испытывал тягу ко всему помпезному и монументальному. Отсюда роскошные станции Московского метро, ВДНХ, знаменитые «высотки», Беломорканал, проект поворота сибирских рек…

Такой «стройкой века» предстояло стать и сахалинскому тоннелю, который, однако, существенно облегчил бы связь между островом и материком. Правда, пресса того времени о нем ничего не сообщала – объект был слишком уязвим с военно-стратегической точки зрения. Писать о недостроенном тоннеле стали только в 90-е.