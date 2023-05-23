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Мужчина потратил целое состояние, чтобы стать похожим на Ники Минаж

Бывают случаи, когда подростковый фанатизм превращается в настоящую одержимость. В эту ловушку попал визажист Руди Вильялобос, который с детства был поклонником королевы рэпа Ники Минаж. «Я помню, как смотрел на свои фотографии и был недоволен тем, как я выгляжу. А Ники вдохновляла меня. Я без ума от ее внешности, поэтому мечтал походить на нее», — рассказал он в интервью The New York Post.

Мужчина потратил целое состояние, чтобы стать похожим на Ники Минаж
© Super.ru

Путь к телу мечты Руди начал в 2020 году: сделал инъекции ботокса и закачал филлеры в лицо. Но главным его желанием было увеличить ягодицы. И только в этом году мужчина решился на серьезную пластическую операцию, которая, к слову, обошлась ему в 50 тысяч долларов. «Это было больновато, но не так плохо, как я думал. Я бы сделал это снова», — признался Руди.

Несмотря на то что главная отличительная деталь Ники Минаж у ее поклонника уже есть, в планах у него еще несколько вмешательств. Ринопластика, броулифтинг, изменение формы челюсти и удаление комков Биша будут стоить Руди даже дороже, чем ягодицы, однако он готов к таким трудностям. Он много работает и жестко экономит, но все это стоит того, чтобы, смотря в зеркало, он был доволен собой.

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