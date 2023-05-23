«Я произнесла шахаду — и все»: зачем москвичка приняла ислам

Еще вчера в профиле москвички Арины Вольфсон, размещенном в одной из популярных соцсетей, значилось: фитнес-модель. Сегодня от этого не осталось и следа.

© Мослента

«Новообращенная» — так теперь презентует себя стремительно перебравшаяся из Москвы в Махачкалу девушка, буквально за неделю успев взбудоражить дагестанцев своими откровенным снимками, получить от них множество угроз, принять ислам и сменить место жительства.

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«Мослента» позвонила Арине, чтобы узнать, кто она на самом деле такая, что с ней произошло и какие планы она строит на ближайшее будущее.

На одном из последних видео в своих сторис Арина Вольфсон, покрыв голову платком, произносит на арабском языке фразу «Нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего» и рассказывает о том, что планирует в ближайшее время организовать встречу дагестанских «сестер», чтобы обсудить такие близкие ей теперь темы. Ведь вчера Арина приняла ислам.

«Это было не в мечети, а в одном из женских центров. Я произнесла шахаду (свидетельство о вере в Единого Бога Аллаха и посланническую миссию пророка Мухаммада – прим. ред) — и все».

Хотя еще в начале мая мечтала совсем о другом.

«Я жила в Москве, — рассказывает она «Мосленте». — Но несколько недель назад решила, что пришла пора немного отдохнуть. И отправилась в Дагестан».

«Маршрутная карта» Арины не затрагивала в Дагестане ни древний Дербент, ни знаменитые селения Кубачи и Чох, ни Сулакский каньон, ни прочие местные достопримечательности.

План был иной: «Я приехала абсолютно наобум, безо всякой программы. И уже здесь, на месте, знакомилась с разными мужчинами и в течении пяти дней каталась вместе с ними. Мы выезжали в горы, смотрели природу».

Как происходили эти знакомства? «Все очень просто, — объясняет девушка. — Я иду по улице одна, ко мне подъезжают ребята, мы знакомимся, и я с ними еду. Страшно мне не было совершенно!»

К самостоятельности Арине было не привыкать: всего около года назад она поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и в гордом одиночестве перебралась в столицу из Липецка. Медициной, впрочем, круг интересов девушки не ограничивался. «Я трехкратная чемпионка по фитнес-бикини!» — рассказывает она.

Фигура у Арины действительно хороша, в чем может убедиться каждый, кто зайдет в ее профиль в соцсети. Арина тоже, естественно, в курсе своих достоинств, что, увы, сыграло с ней нехорошую шутку: во время одной из поездок на дагестанскую природу девушка решила сделать несколько фото на память.

«Я была там в трусах на фоне гор, но — со спины. То есть видно особо ничего не было. Но как только я запостила этот снимок, в мой адрес посыпалась куча гадостей. Дагестанцы стали требовать, чтобы я удалила снимок. Я отвечала: "Вы сами не соблюдаете шариат, так что не нужно говорить мне, что носить!" А потом посыпались угрозы. Мне писали, что меня найдут и накажут…»

Впрочем, менять план своей поездки девушка из-за этого не стала. Прокатавшись положенное, она вернулась в Москву, но только лишь для того, чтобы через два дня снова улететь в Дагестан, предварительно опубликовав извинения и убрав-таки из соцсети скандальную фотографию. На этот раз Вольфсон приземлилась в дагестанском аэропорту «Уйташ »со всеми своими вещами.

Что произошло в голове у Арины? Отчего вдруг у нее возникло такое решение?

«Захотелось», — лаконично объясняет она. После добавляет: «Я решила тут жить, полностью изменив все, к чему привыкла». И взялась за дело, засучив рукава. «Я понимаю, что здесь, в Дагестане, не смогу вести тот образ жизни, к которому привыкла, но… попробую, посмотрю, что из всего этого выйдет. В Москве меня по-любому ничего не удерживает…»

В Дагестане Арина поселилась в Махачкале. Сняла квартиру? «Нет», — говорит она. Кто-то позвал погостить? Отвечает: «Ну-у-у, да… Но не мужчина». Что планирует дальше? «Я, — отвечает, — уже устроилась на работу официанткой». Ну и, конечно, из-за принятия ислама ей пришлось внести некоторые коррективы в свое существование. «Теперь мне нельзя алкоголь, так просто общаться с мужчинами, а выйти замуж я могу только за мусульманина», — перечисляет девушка новые реалии своей жизни. И тихо добавляет: «А замуж тут выйти я очень хочу…»

«Солнце, море и хинкал — что еще нужно для счастья», — написала девушка в одном из своих недавних постов. «Для счастья нужно, чтобы такие как вы не приезжали в Дагестан и не портили все», — ответили ей. «Вали на родину», «Тебя здесь только не хватало», — пишут ей теперь с завидной регулярностью.

Зато русская семья Арины отреагировала на происходящее с философским спокойствием. «К религии моя семья не имеет никакого отношения, к Дагестану — тоже. Так что, конечно, поздравить меня с переменами в жизни никто из родных не поздравил, но отнеслись достаточно спокойно».