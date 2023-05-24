Кейт Миддлтон рассказала, на что похожа королевская жизнь

В Великобритании началась пора выставок цветов, которые по традиции проходят в городе Челси. Посетить мероприятие пришла сама Кейт Миддлтон , которая пообщалась не только с организаторами и непосредственными участниками цветочной красоты, но и с публикой, львиную долю которой составляли школьники. Вместе с ребятами принцесса Уэльская присоединилась к пикнику, состоявшемуся по окончании выставки.

К слову, центральным элементом выставки стал дом, построенный по принципу птичьего гнезда, на периметре здания также можно найти небольшую детскую площадку с качелями и бревном. Сообщается, что в ближайшие дни на выставке появятся Карл III и королева Камилла, герцог и герцогиня Глостерские, а также принц и принцесса Кентские. Стоит отметить, что покойная Елизавета II была главным поклонником цветочных выставок в Челси, а в этом году мероприятие впервые прошло без её участия. Неудивительно, что на выставке были представлены королевские дары — например, пони Эмма. Ещё одна выставка будет посвящена коронации короля Карла III: она пройдёт в саду Дэйва Грина RHS A Garden of Royal Reflection&Celebration — любимом месте семьи Виндзоров.