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Кейт Миддлтон рассказала, на что похожа королевская жизнь

В Великобритании началась пора выставок цветов, которые по традиции проходят в городе Челси. Посетить мероприятие пришла сама Кейт Миддлтон, которая пообщалась не только с организаторами и непосредственными участниками цветочной красоты, но и с публикой, львиную долю которой составляли школьники. Вместе с ребятами принцесса Уэльская присоединилась к пикнику, состоявшемуся по окончании выставки.

Кейт Миддлтон рассказала, на что похожа королевская жизнь
© Mainstyle

Кейт охотно отвечала на вопросы поклонников, а вместо автографов оставила авторские рисунки. Одна из школьниц задала принцессе, пожалуй, самый животрепещущий вопрос: какова жизнь в королевской семье. На что Уэльская дала многозначительный ответ: «Вы должны много работать», — уверенно произнесла Кейт.

Также принцесса рассказала о любви своего младшего сына Луи к садоводству — оказывается малыш успешно выращивает бобы в школьном саду.

К слову, центральным элементом выставки стал дом, построенный по принципу птичьего гнезда, на периметре здания также можно найти небольшую детскую площадку с качелями и бревном. Сообщается, что в ближайшие дни на выставке появятся Карл III и королева Камилла, герцог и герцогиня Глостерские, а также принц и принцесса Кентские. Стоит отметить, что покойная Елизавета II была главным поклонником цветочных выставок в Челси, а в этом году мероприятие впервые прошло без её участия. Неудивительно, что на выставке были представлены королевские дары — например, пони Эмма. Ещё одна выставка будет посвящена коронации короля Карла III: она пройдёт в саду Дэйва Грина RHS A Garden of Royal Reflection&Celebration — любимом месте семьи Виндзоров.

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